木村拓哉受恩師影響未曾想過放棄演戲：演戲變成了自己的責任

木村拓哉日前上日本綜藝節目《人生相談》做嘉賓，其中的整人環節中安排了「隱藏攝影機」藉此探索嘉賓不為人知的一面，找來演員勝地涼假裝自己因為遇瓶頸，而跟前輩木村傾訴引退的想法。出道逾30年的木村拓哉一直星途順利，但原來天王背後，亦曾飽受不少批評指點而感到痛苦。然而他卻一刻都沒有過放棄做演員的想法，堅定的意志原來跟他的恩師有關。

演員勝地涼假裝自己因為遇瓶頸而有引退想法，在「隱藏攝影機」前向跟前輩木村傾訴。（《人生相談》截圖）

勝地涼在「隱藏攝影機」前向木村小心翼翼地說出自己的困擾：「我現在正在猶疑是否要辭去演員一職。」木村馬上變嚴肅，問他有沒有跟老婆前田敦子傾訴過：「和她討論才是首要吧，畢竟已經不是你一個人的人生了。」勝地涼表示自己在演員路上四處碰壁而感到痛苦，聽完這番話的木村反問：「大家都很痛苦不是嗎？」木村坦言自己無論做什麼都會被人指指點點，更經常被人批評無論演什麼角色都是木村拓哉，暗示自己亦曾經面對過勝地涼現在的困境。他提到，世界上絕對沒有不痛苦的人，所以最重要的就是心態。

木村拓哉坦言自己經常被人指指點點，亦有過痛苦的時候。（《人生相談》截圖）

被問到有沒有曾經想過放棄演戲或是乾脆放棄一切，木村表示自己的恩師蜷川幸雄就是他堅持至今的原因：「從蜷川老師身上學到了，獲得他人的喝采是一件多麼厲害的事情，從那時候開始就會拿出幹勁，所以將他的精神延續下去，演戲變成了自己的責任，所以從來沒有想放棄。」已故的蜷川幸雄是日本知名劇場及電影導演，木村拓哉在17歲時向蜷川幸雄學演戲，他問同樣是蜷川幸雄徒弟的勝地涼：「畢竟在他的門下出來，不是很值得有自信嗎？」、「不覺得就這樣逃避了很討厭嗎？」

木村拓哉表示從恩師蜷川幸雄身上學了很多東西，更是他堅持不放棄的原因。（《人生相談》截圖）

他亦勉勵勝地涼做好現在的事情，不要因一時的痛苦讓自己後悔：「現在能做的事只有現在才能辦得到，要逃避很簡單，但逃避後所選的路肯定會很後悔。」雖然只是一個「隱藏攝影機」整人環節，但身為前輩的木村真心的一番話最後亦感動了負責整人的勝地涼。

木村拓哉在17歲時向蜷川幸雄學習演戲。（《人生相談》截圖）

木村拓哉在《人生相談》中與勝地涼的對話：