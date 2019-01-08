鄭秀文7月紅館演唱會歌單初步確定：主打同sidetrack各一半

鄭秀文（Sammi）今日（8日）以一身黑色打扮亮相活動，型格十足。雖然天氣漸涼，不過Sammi就剛剛剪短頭髮，更染了新顏色，心情大靚的她直言短頭髮才是最似自己，而且好方便 。「因為我實在好憎洗頭，但奈何每日做運動都逼著一定要洗頭，所以短啲就方便啲。」Sammi笑謂。

Sammi表示每個人心中都知道自己最適合的是什麼，坦言自己好鍾意短頭髮，不過因為要拍戲，不可以剪得太短。（梁碧玲攝）

距離7月紅館演唱會還有半年時間，Sammi也在密鑼緊鼓籌備中，她透露初步的rundown已經確定：「其實都改來改去，因為我自己都兩年冇開演唱會，同埋基於上一次自己開演唱會係一個咁失聲嘅狀態底下，反而今次都係希望成個狀態喺一個清醒同埋健康嘅狀態可以完成。」

安仔近排同朋友一齊去滑雪，不過Sammi就未有參與，她笑說自己好怕凍，香港10幾度於她而言已經是一個「苦難」，而且滑雪裝備繁瑣，又是全男班，得一個女仔好奇怪。（梁碧玲攝）

講到今次的個唱歌單，Sammi坦言由於入紅館的歌迷好多時未必是自己的Die hard（忠粉），所以rundown某程度要遷就他們，她續指：「但係我今次有小小想唱返多啲sidetrack，其實我所謂嘅sidetrack原來好多人都識，咁所以我估會一半一半，就唔一定要就晒大家首首歌都識，希望在比例上做返一啲sidetrack。」

鄭秀文首曝Sidetrack音樂會DVD封面 將於本月20號發售

去年Sammi於生日正日舉辦的sidetrack音樂會在上個月正式出碟，她日前也有重溫這場騷，令她相當感觸：「我好開心，因為呢個sidetrack音樂會同紅館嗰個演出完全唔一樣，咁同埋真係一支咪、一隊band，冇dancer，衫都好casual，整個騷淨係以歌為主，唔搞花臣，冇煙花，原來我自己都可以carry到一個咁樣嘅show，好喜出望外，覺得原來搣晒呢啲花巧嘢，大家淨係入嚟聽我唱歌，都係咁滿足同開心，我自己覺得好感動。」而sidetrack音樂會的Blue-Ray將於月底前推出。

華仔近日因失聲忍痛取消演唱會，Sammi說已得知華仔出院，反而她比較關心華仔演唱會的後續工作，希望可以順利解決。（梁碧玲攝）