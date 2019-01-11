【權力遊戲前傳】卡士超強！除魔幻王國細妹、嫩版鄧不利多仲有…

根據經典兒童奇幻小說改編的電影《魔幻王國》系列（The Chronicles of Narnia）已經超過8年未有推出續集，片中扮演4兄妹的童星早已長大、大哥William Moseley與家姐Anna Popplewell都已經30出頭，再也不像當年般稚氣。連扮演細妹的Georgina Henley都已從劍橋大學畢業，且重返演藝圈，接到令人矚目的大戲——HBO超級神劇《權力遊戲》前傳。

去年底《魔幻王國》四兄妹主角William Moseley、Georgina Henley、Skandar Keynes聚首，一起慶祝家姐Anna Popplewell的30歲生日，事後他們都在社交網站上發布合照，勾起觀眾無限懷念（Twitter）

去年底《魔幻王國》四兄妹再次聚首，一起慶祝家姐Anna Popplewell的30歲生日，William Moseley和Georgina Henley都在社交網站上發布合照，勾起觀眾無限懷念，也有癡心的Fans期待4人再合作續集，不過《魔幻王國》接下來會被Netflix改編為新版影片，元老組合未必會再回歸。

按圖回憶當年《魔幻王國》系列精彩劇照，及當年四兄妹小時候與長大後的顏值對比！▼

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Georgina Henley長大後變成打扮嬌豔的辣妹，由於高學歷加上童年時參與大片演出的經驗，爭取角色不像新人那麼困難。有趣的是，《權力遊戲》前傳的選角人員似乎很希望吸納其他著名的奇幻作品Fans一起收看，主角人選除有來自《魔幻王國》的Georgina Henley外，還有《分歧者》系列與《金剛》的Naomi Watts、在《哈利波特》相關影片分飾少年葛林戴華德與鄧不利多的‎Jamie Campbell Bower及Toby Regbo等，‎Jamie也曾經在《吸血新世紀》系列客串。今次《權力遊戲》前傳的選角堪稱將不同奇幻作品的演員大集合，收視成績備受矚目。

按圖看《權力遊戲》前傳由超強魔幻背景加持的卡士▼

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