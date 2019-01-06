【蒙上你的眼】網友玩蒙眼挑戰頻出事　Netflix呼籲：千萬別受傷

由珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演的Netflix原創驚悚電影《蒙上你的眼》（Bird Box）自12月21日全球上線後，頓時成為全球熱話，電影首週錄得超過4千5百萬個帳戶觀看，成功打破Netflix原創電影的紀錄。 除了成績亮麗外，還引發不少網友模仿戲中蒙眼橋段，讓Netflix忍不住發文呼籲，希望網友在接受挑戰時，要注意安全，以免受傷。

《蒙上你的眼》由奧斯卡影后珊迪娜布洛主演。（劇照）

《蒙上你的眼》改編自同名暢銷小說，電影講述5年前突然有一股神秘力量出現，當人類看到它，就會犧牲性命；而5年後，女主角在別無選擇下，毅然決定蒙上雙眼，帶著兩個孩子逃到安全的地方躲避，踏上那看不見的旅途。電影由奧斯卡最佳外語片《愛有新世界》得主，丹麥女導演蘇珊娜比爾（Susanne Bier）執導。由於電影題材新穎，故不少人把此片和《無聲絕境》（A Quiet Place）相提並論。

《蒙上你的眼》由Susanne Bier（右）執導，她曾憑《愛有新世界》奪得金球獎最佳外語片及奧斯卡最佳外語片兩獎項。（網上圖片）

影迷除了被電影劇情吸引外，還把戲中的情節搬到現實生活中，還有網民發起「#BirdBoxChallenge」挑戰，邀請親朋好友嘗試蒙眼過日常生活。起初Netflix都不以為意，但隨著網友蒙眼挑戰的難度愈來愈高，甚至有人還蒙眼開車。不同驚險片段在網上不斷流傳，Netflix因此也發出聲明，希望網友在接受挑戰時，也要顧及自身安全：「不敢相信要說出這些話，請勿因為接受《蒙上你的眼》挑戰而令自己受傷。我們不知道挑戰是如何開始，但感激大家對電影的喜愛，但2019年只有一個願望，就是不要因為模仿戲中的情節而受傷入院。」

網友玩蒙眼挑戰頻頻出事，連Netflix都有在其官方Twitter上呼籲大家要小心，不要因此而入院。（網上擷圖）

有網友挑戰「#BirdBoxChallenge」時，不慎把小孩撞向門上。（網上擷圖）