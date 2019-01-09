《成為王的男人》收視再創新高　呂珍九完美蛻變成專業演員

韓國tvN電視劇《成為王的男人》首周收視非常理想，繼第一集收視刷新tvN月火劇首播收視紀錄後，昨晚（8日）播出的第二集收視達6.559%，比第一集上升0.85%，可算是今季韓劇黑馬之一。《成為王的男人》之所以收視高開，男主角呂珍九必定是功臣，因為他今次一人分飾兩角，成功演活光海君和河善兩角，令觀眾睇得非常過癮。

《成為王的男人》開創tvN月火劇收視紀錄，而第二集收視也上升0.85%。（網上圖片）

呂珍九是童星出身，2005年，8歲的呂珍久參演電影《真的愛你》（原片名：Sad Movie）正式加入演藝圈，在過去14年間，呂珍久先後演出多部電視劇和電影，演技也日漸精進，包括《食客》、《霜花店》、《再次重逢的世界》等，而令他廣受亞洲觀眾認知的劇集，必定要數到《擁抱太陽的月亮》，他在劇中飾演金秀賢的童年，與金裕貞共譜浪漫甜蜜的愛情故事，成為當年一時佳話。

《擁抱太陽的月亮》是呂珍九的代表作。（網上圖片）

誰是光海君？誰是河善？不難分辨吧！（影片截圖）

《成為王的男人》中，呂珍九同時飾演為保王位不擇手段的光海君，以及性格開朗的民間藝人河善。兩個角色個性、地位、氣質皆南轅北轍，不過呂珍九仍能透過眼神和動作清楚將兩個角色分開，還將光海君和河善演繹得栩栩如生，所以獲得觀眾一致讚賞，也密切關注《成為王的男人》日後的劇情和收視進展。

《成為王的男人》日後的劇情和收視被寄予厚望。（網上圖片）

《成為王的男人》劇照