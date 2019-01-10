《男朋友》朴寶劍為宋慧喬唱情歌　盡展大學音樂劇系第一名實力

韓國tvN人氣電視劇《男朋友》昨晚（9日）已經播到第11集，宋慧喬（飾演車秀賢）和朴寶劍（飾演金振赫）在古巴蜜會之後，感情比以往更深厚，兩人因而頻頻約會，特別是宋慧喬喝醉酒後，朴寶劍不但親自送喬妹回家，還為女方大展歌喉唱早安歌。不過，各位讀者又是否知道朴寶劍本來的志願是想成為歌手呢？

朴寶劍自小受音樂薰陶，而且大學電影及音樂劇系以第一名畢業，唱歌自然Easy Job！（影片截圖）

朴寶劍年少時已開始學習鋼琴，又為教會擔任鋼琴手和詩歌班成員。出道前，朴寶劍曾向多間娛樂公司發送唱歌和彈琴的影片，自薦成為創作歌手，但在前東家Sidus HQ的指導下以演員身份出道。不過，朴寶劍2014年入讀明知大學時，仍選擇電影及音樂劇學系，去年2月更以全學系第一名畢業，相信影迷都希望朴寶劍有朝一日能參演音樂劇，盡展其演技和歌喉。

喬妹聽到朴寶劍歌聲當然冧爆！（影片截圖）

另外，第11集的《男朋友》中，宋慧喬和朴寶劍進入熱戀期，朴寶劍特別向宋慧喬贈送情侶戒指，令喬妹非常高興。不過，宋慧喬的前夫張勝祖（飾演鄭宇碩）密謀成為童話酒店共同老闆，目的是希望喬妹回到自己身邊；另一方面，朴寶劍的父母也感到宋慧喬和朴寶劍的關係不簡單，究竟宋慧喬和朴寶劍的關係會否出現暗湧，就要留意今晚播出的《男朋友》。黃Viu煲劇平台在韓國《男朋友》播出後四小時上傳中文字幕版本，劇迷可以第一時間追睇！

朴寶劍為喬妹特意準備情侶戒，令女方非常高興。（影片截圖）

究竟兩人的感情在第12集會否起變化呢？（影片截圖）

重溫今集《男朋友》精彩場面