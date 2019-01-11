【張學友演唱會】儲齊紀念品只需$1540　激罕限量碟都有得買

一連15場「《A CLASSIC TOUR學友．經典 》世界巡迴演唱會香港站．再見編」今晚（11/1）在香港紅磡體育館舉行，除了可以欣賞張學友動人歌聲外，大會亦在場外設攤位售賣紀念品，吸引一眾歌迷爭相搶購，最熱賣的有八達通套（$250）及限量珍藏Tour Book（$200），開售未幾已經搶購一空。而最平的是A4大小的檔案夾，$30有交易。若果想賣齊所有紀念品，只要付$1540就可以擁有。除了巡迴演唱會的紀念品之外，攤位還有售賣學友過往推出的個人專輯作品，大約有50種，最貴是《Wake Up Dreaming》醒着做夢音樂會的限量Blu-Ray藍光碟，最平有張學友《釋放自己》CD一隻。

歌迷爭相購買學友演唱會的紀念品，場面墟冚。（葉志明攝）

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點擊下圖睇睇實物及其售價：

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紀念品清單：

長袖刷毛T-shirt（$350）

短袖T-shirt（$250）

限量珍藏大海報（$80）

環保餐具組合（$80）

A4檔案夾（2個）（$30）

環保袋（$100）

限量八達通卡套（$250）

百場紀念棒球帽（$200）

限量珍藏Tour Book（$200）

各式張學友CD DVD專輯

$40-$400有售

點擊下圖睇埋有咩碟買：