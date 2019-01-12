【知否】「齊衡」朱一龍酷似梁朝偉　出道9年先彈起原來係黑馬

由馮紹峰、趙麗穎主演的古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》正在熱播，作為兩位主角婚後播出的第一套劇集，未出街之前已經備受矚目，而劇中扮演小公爺「齊衡」的朱一龍也是焦點之一。

在《知否》中，朱一龍出身名門，相貌堂堂，溫文儒雅，舉止有禮，渾身散發着貴族公子氣質，對趙麗穎更是情深一片，集所有優點於一身，可以說是不少女性的理想型。雖然最終未能抱得美人歸，但朱一龍將這一角色詮釋得淋漓盡致，因此圈粉無數。

朱一龍扮演的齊衡由內到外都散發着貴族的翩翩公子氣質，舉止有禮，溫文儒雅，當中的哭戲感染力十足，令人動容。（微博圖片）

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今年31歲的朱一龍身高180cm，畢業於北京電影學院，2009年憑藉電影《再生緣》出道，儘管10年間有不少影視作品，曾與孫儷、劉濤、方中信合作《羋月傳》，在2017年同郭富城、趙麗穎拍攝的電影《密戰》中飾演岑子默，但一直未能嶄露頭角，直至去年聯同內地演員白宇主演網劇《鎮魂》後而人氣飆升，更斬獲《2018年國劇盛典》的「青春演技魅力男演員」獎項，通過出演《知否》，令他人氣更上一層樓。

科班出身的朱一龍演技備受認可，既有風度翩翩、瀟灑倜儻的氣質，又可以帥氣有型，內斂又不失可愛，做正反派都得心應手，可塑性很高。眉宇間神秘又憂鬱的氣質同梁朝偉有幾分神似，雖然不時會聽到這樣的聲音，不過朱一龍本人非常謙虛，他曾經在電影《愛情不NG》的訪問中透露：「拍攝片場好多人叫我梁朝偉，感覺非常不好意思，但同時很感激梁朝偉先生。」

朱一龍眉宇間神秘又憂鬱的氣質同梁朝偉有幾分神似，不過他本人非常謙虛，從來不以此為話題，還多些梁朝偉先生。（VCG）

不過，娛樂圈競爭激烈，演技好、樣貌好未必一定能紅，有時更多是需要一個機會，而朱一龍也曾經有過被換角的經歷，不過他都一如既往演好每一個角色，一步一個腳印，即使現在爆紅，但也不卑不亢，踏踏實實做好自己的工作。

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