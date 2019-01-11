Wanna One解散演唱會香港8間戲院直播　15日售票定價港幣300元

早前Wanna One所屬公司就宣布，組合於本月27日，在韓國首爾舉行的解散演唱會《2019 Wanna One Concert ‘Therefore’》，將同時在香港、台灣和日本三地進行現場直播。不少Wannable（Wanna One粉絲）得悉消息後，都非常期待官方公布更多有關直播的詳情，而今天（11日）香港直播的院線和票價等終於落實。

Wanna One解散演唱會將於香港8間戲院進行直播，分別是又一城Festival Grand Cinema、MCL康怡戲院、MCL MOVIE TOWN、MCL德福戲院、奧海城The Sky、嘉禾荃新天地電影城、嘉禾StagE和嘉禾黃埔。開場時間為27日下午4時，與韓國演唱會同時間開始。根據嘉禾院線網頁可見，片長為255分鐘，預計有充足時間進行全場直播。

Wanna One解散演唱會沒有翻譯和任何字幕，不過相信香港粉絲也能感受到當時的氣氛。（網上圖片）

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而Wannable最關心的票價，則公布定價為港幣300元，並於本月15日，中午12時正式公開發售。由於票價比起炒到天價的黃牛票便宜幾十倍，對學生來說也是負擔之內，預計會吸引大批粉絲搶票。除了親自到戲院購票外，粉絲亦能夠在網上購買，每人限購最多4張門票，未知會否演變成另一次搶票戰爭呢？

每次Wanna One也做造成搶票潮，預計這次亦會非常激烈。（網上圖片）