Wanna One二月舉辦解散紀念展覽　黃旼炫回歸IG放醜樣照

韓國限定組合Wanna One已於去年12月31日正式解散，可是組合一天未舉辦告別演唱會，相信Wannable（Wanna One粉絲）都未有真正說再見的實感。官方今天則宣布，二月將舉辦組合的解散紀念展覽，作為11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、黃旼炫、尹智聖、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖與粉絲的最後道別。

Wanna One除了即將於本月24至27日，在韓國舉行解散演唱會《2019 Wanna One Concert ‘Therefore’》，答謝粉絲年半來的支持外，今天官方公布加碼準備了組合的解散紀念展覽會。展覽會預定於2月1日至3月31日，假首爾龍山I'Park Mall 7樓天空公園想像公園博物館舉辦。展覽為期兩個月，門票定價為15000韓元（約105港元）。官方透露是次展覽中，除了包括回顧Wanna One的活動外，亦是11位成員送給粉絲一份意義重大的禮物。

Wanna One二月將舉辦解散紀念展覽，粉絲又多個地方要朝聖。（網上圖片）

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而Wanna One完約後，已陸續開展個人活動以及活躍在網上交社平台。除了朴志訓重開個人粉絲後援會外，姜丹尼爾、尹智聖和賴冠霖也在Instagram開新帳戶，與粉絲近距離溝通。而足足一年半沒有使用個人IG的黃旼炫，昨天終於回歸，上傳多張靚仔自拍益粉絲，又連續更新兩次，大派粉絲福利。性格搞鬼的他，更意外地上傳自己的醜照，與很久沒見的粉絲打招呼。Wanna One各人未來的演藝活動預定非常精彩，粉絲亦十分期待！

黃旼炫回歸IG就即放醜照，不過點扮醜都仍是靚仔一名。（網上圖片）

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