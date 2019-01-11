【短暫的婚姻】林海峰舞台上出軌獲彭羚撐場：佢唔鍾意就換太太！

由林海峰（Jan）、潘燦良、禤思敏、楊思敏（蝦頭）主演的舞台劇《短暫的婚姻》今晚（11日）在理工大學賽馬會綜藝館首演，演員下午進行總綵排，Jan雖然有點抱恙但未有影響綵排表現，他笑言每次排練都視為正式演出，但很期望正式開騷後，觀眾在場與他分享婚姻觀。

Jan難得與蝦頭合作，他以「喜出望外」形容這個配搭：「因為沒有親熱戲，其實借位也是可以的。」蝦頭則說：「最開心是編劇找我們演有型的角色，怕觀眾沒有預期我們這麼正經，始終他們沒有得綵排。」

舞台劇《短暫的婚姻》重心放在婚姻的殘酷。（陳順禎攝）

《短暫的婚姻》電視劇珠玉在前，觀眾入場睇可能有期望，阿Jan笑言：「電視劇是一個浪漫愛情故事，到舞台劇是四個人的關係，是講婚姻的殘酷，但相信會有人入場後，會投訴怎麼沒有陳奕迅唱歌！」Jan又指，舞台劇是一個難得的經驗：「難得可以在戲劇感受一些違反倫理的事喎，角色越壞觀眾越叫好，這些不可能發生在現實中，是『愉快地經歷痛苦』，很正。」

Jan抱恙上陣，他透露已求診，相信不影響表現。（陳順禎攝）

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問到今晚太太彭羚可會到場打氣？Jan反問：「為甚麼不來呀？我只有一個太太。」提到有些人抗拒另一半撐場。「我不知道他們怎麼想，若果太太不肯來，我的建議是換一個吧！」他笑說。

蝦頭指今次角色是一次突破，希望舞台演出長做長有。（陳順禎攝）