【大帥哥．劇透】馬炭欲借日本軍火　大帥哥終於重返昇威鎮報仇！

昨晚一集，革命黨領袖清叔叔（陳嘉輝飾）刺殺馬炭失敗，被馬炭（洪永城飾）扣押決定並由蒙大同（蔡國慶飾）親自審判。在審判期間，馬炭疑似借清叔叔的手槍殺蒙大同，但清叔叔卻反被其槍殺，相當可憐！而狄奇（張衛健飾）亦終於現身出計仔對付馬炭！

囚犯竟然有槍？清叔叔呢鋪殺錯人！（電視截圖）

清叔叔的離世，相信對沅婉（蔡思貝飾）打撃甚大！

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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據知馬炭原本欲與根本英俊（趙永洪飾）勾結接手對方軍火，借意討好蒙大同，但偶然看到愛美（林泳淘飾）被根本英俊打罵，一向痛恨男人欺負女人的馬炭即發狂地對根本英俊對開槍，令根本英俊慌忙逃走。此時，狄奇救走根本英俊，更聲稱自己才是他想找的人，又使出離間計提議他將軍火賣給細龜（張達倫飾），否則下場都是被馬炭所殺。根本英俊與細龜交收軍火時，馬炭突然闖入軍火庫，引發槍戰……馬炭看穿一切由狄奇指使，毫不客氣質問落蘆（曹永廉飾），甚至將他收押。而狄奇亦終於決定重返昇威鎮，向馬炭正式報仇！

根本英俊都差啲死喺馬炭手中！（電視截圖）

大帥哥出計報仇啦！！！！！！！！！！（劇照）