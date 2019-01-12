Angelababy經理人孖陳柏熹開二手時裝店　分分鐘買到明星衫？

今日（12日）是金牌模特兒經理人周優根（Kim）和時裝品牌界名人陳柏熹（Harris）合作的二手時裝店開幕日，關於此店的概念，Harris說：「其實我哋唔係話要賺錢嘅角度去做呢件事，係因為我哋同身邊嘅朋友都好鍾意買衫，好多時我哋著左一兩次就將佢遺忘，但係件衫仲係好新淨，咁不如我哋拎出嚟，用一個唔賺錢嘅角度去比更多人享受到呢樣嘢。」而Kim也覺得可以仿效日本、法國等很多的vintage shop，一來令時裝愛好者有新聚腳點，二來能將衣服循環再用，非常有意思。

Harris和Kim聯手開設了二手時裝店：Classic Condo。如有興趣，不妨瀏覽他們的instagram@60classiccondo（葉志明攝）

被問到店內的衣服會否有明星穿著過的二手衫，例如Anglebaby或者熊黛林等，可以吸引到更多人來朝聖，二人均表示衣服來自身邊的朋友，不只是明星，還有來自造型師朋友，但他們也不會公開衣物的前擁有者，因為他們希望「重點應該喺件衫度」，盡量將事情做到最簡單，旨在達到循環再用的概念。

Harris表示不會把回本的壓力放到消費者身上。（葉志明攝）

在商言商，不知道 Kim 和 Harris 希望什麼時候回本呢？Harris說：「我哋唔想將成本嘅壓力放喺標價度，我哋覺得重點應該放返喺客人嘅得益身上，我哋其實開呢間舖都有共識就係唔蝕就ok。」他亦坦言，其實可以用明星效應為衣服加持，但Harris和Kim不希望以此作marketing，重心應放回衣服本身。