大S相隔22年與華岡同學相聚　網民嘆「七仙女」唔齊人

台灣女星大S（徐熙媛）和小S（徐熙娣）高中時以女團「ASOS」出道，兩姊妹當時同樣就讀華岡藝校戲劇科。轉眼畢業已經22年，已為人妻的大S近日特別擔起召集人的角色，在自家酒店舉行盛大高中同學會，全場約40多人到場，給足大S面子，場面相當熱鬧。

大S召集成班同學出席聚會，現場40多人場面熱鬧。（Facebook圖片）

小S在11日晚透過Facebook分享多張合照，表示當晚的同學會是由大S發起，成班同學聚首一堂，她忍不住感性留言：「很感動同學們從世界各地飛來，回憶我們的荒謬、回憶我們的青春！」而大S亦有在微博晒出合照寫道：「隔了20年以上的同學會。好～奇～妙～」從合照所見，在場數十人全部都笑得好開心，相信這次的同學會氣氛十分好。

今次的聚會相隔22年，難怪大S都好感觸。（微博截圖）

當年以大S為首的「華岡七仙女」包括小S、范瑋琪、范曉萱、吳佩慈、阿雅和Makiyo，但就有眼利的網民發現這次的同學會不見阿雅及吳佩慈的蹤影，留言問道：「阿雅是不是拍照片的那個人」、「七仙女到了幾個」。其實要找到這麼多人出席同學會確實不易，粉絲除了稱讚大S非常厲害之外，還讚她保養得好好，就算過了廿年依然氣質出眾！

大S依然Keep得好好！（視覺中國）