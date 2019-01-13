改新名即奪最佳男配角？　「唯唯」梁競徽：唔好講到咁大威力！

新一年代表新開始，人稱「唯唯」的TVB藝人梁烈唯就公布改名梁競徽，網民對此反應異常「熱烈」，並且猜測「唯唯」改名原因，包括轉運 ── 改變星途。

周六（12/1）梁競徽盛裝出席活動時接受《香港01》訪問，親自解釋，並非在元旦日改名：「個名都改咗一段時間。（係咪攞獎前？）又唔好講到個名咁大威力。」2018年12月16日，當梁競徽仍然是梁烈唯的時候，終於在《萬千星輝頒獎典禮2018》中憑台慶劇《是咁的，法官閣下》奪得「最佳男配角」。

梁烈唯在《萬千星輝頒獎典禮2018》中憑台慶劇《是咁的，法官閣下》奪得「最佳男配角」，其實得獎前就已經改咗名。

公開呼籲勿再叫疊字：一係就嗌全名！

問題來了，日後如果見到梁競徽，應否繼續稱呼「唯唯」呢？還是叫他「競競」、「徽徽」梁競徽聽罷會心微笑：「唔使有壓力嘅，如果大家覺得嗌『唯唯』舒服嘅，就嗌『唯唯』啦；如果可以改到口嘅，咪嗌『競徽』囉。（『競競』或者『徽徽』呢？）千祈唔好再疊字啦，一係就嗌全名！（嗌小學同學咁嗌全名？）係囉，嗌全名講出嚟會好聽啲。」

新一年新開始，梁烈唯決定宣佈改名梁競徽。

到底他改名的真正因由，以及新名字的意思是甚麼？梁競徽似乎不願透露太多：「當然有原因啦，但我唔會特別解釋，反正係同父母商量過，大家都覺得做呢個決定係啱，最主要係希望我成個屋企更加好。（改善運程？）好多嘢囉。（唔講得？）係。（有特別意思？）個意思就一定係好啦，哈哈，好長篇㗎，就唔解釋咁多。」

梁競徽今次改名，可謂十分徹底，就連身份證亦已變成這個新名字。「之前都一直有諗係咪要全面咁改，我自己就希望係，所以就同公司同埋身邊朋友商量。我覺得既然呢個決定係做咗，我覺得應該係要徹底啲。」

昨日梁競徽（唯唯）出席活動時，就解答咗一系列嘅疑問。雖然仲有啲問題話要保持秘密，冇答到...（林迅景攝）

HELLO！競徽！（林迅景攝）

乍聽「梁競徽」這個名字頗為「蹺口」，到底自誰的「手筆」呢？他說：「我可以透露，一定唔係自己改，我冇咁好文彩。（隱世高人？）係一個好好嘅朋友。（風水師傅？）係一個專家，好好嘅朋友。（好出名？）我唔知佢出唔出名，應該都出名。（透露下係邊位？）我唔會講啦。（名嘅意思，嗰位專家有解釋你知？）當然有啦。不過冇所謂嘅，大家朋友，你諗到係咩意思，覺得好聽，又或者難記，都冇乜所謂，大家都可以有自己嘅空間。」



據知情者透露，除了「唯唯」改了新名字外，他身邊不少髮型師、化妝師以及好朋友都有改新名，部份人更在改名後「撈到風山水起」，或多或少說明了新名有其「威力」。