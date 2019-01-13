吳若希13秒大笑樣祝賀菊梓喬　網民狠批：公眾人物表現得咁小家！

HANA菊梓喬星期六（13日）於TVB《勁歌金曲頒獎禮2018》中首度奪得「最受歡迎女歌星」，一直盛傳因爭「星夢一姐」而與HANA鬧不和的吳若希（Jinny）被網民發現在宣布HANA奪獎時全程露出聽完笑話般的模樣，被不少網民喪插指她笑得太浮誇十足恥笑一樣：「身為公眾人物，唔應該公然表現得咁小家！」

吳若希在聽到HANA奪「最受歡迎女歌星」時表現得相當興奮，被網民批評她笑得太誇張。（網上截圖）

近年大台與多間唱片公司不和，當大部分樂壇女歌手都無法在TVB爭獎的情況下，多位「星夢娛樂」旗下的歌手均被視作TVB專用歌手，所以在TVB頒獎禮上自然變成「星夢頒獎典禮」，大獎自然亦落在旗下歌手手中！再加上「最受歡迎女歌星」這個獎項以往均由份量級女歌手奪得，包括梅艷芳、葉蒨文、鄭秀文、王菲、陳慧琳、鄭秀文、楊千嬅等，而曾奪過12次此獎的容祖兒今年又沒有出席，所以現在無論是誰奪這個獎都一定會成為箭靶，被批評「唔夠班」。

吳若希在HANA宣布奪獎後送上擁抱。（葉志明攝）

而且吳若希本來被「星夢」力捧坐定粒六做「一姐」，但之後因大肚結婚，而被新人HANA後來居上，出道只有短短兩年的HANA更在2018年憑住多首hit爆歌曲打響名堂，更憑《但願人長久》一曲在《萬千星輝頒獎典禮》首次奪得「最受歡迎電視歌曲」一獎。而HANA的最大對手吳若希今次雖然失落「最受歡迎女歌星」，但竟然笑得比得大獎的HANA還要燦爛，有網民質疑吳若希究竟是真心為HANA感到開心而笑，還是因為接下來HANA將要被圍攻而露出恥笑？

美國表情學權威的清水健二的著作《「微表情」情緒心理學》中有提到假笑和真笑的不同之處。（網上圖片）

擁有美國表情學權威的清水健二在著作《「微表情」情緒心理學》中講到，當一個人在一個毫不有趣的情況下刻意顯露出的笑容，就是造作的笑容。而刻意露出這種造作笑容，大多是為了要掩飾負面情緒、讓對方留下好印象、欺騙對方－或同情對方。假笑和真笑究竟如何分辨？清水健二在書中提到假笑和真笑的不同之處在於，真正的笑容的持續時間介乎於0.5秒至4秒之間，而假笑則會持續4秒以上。露出假笑比真正笑容還要難，因為你必須在露出笑容前花一點時間去思考，並帶有一絲僵硬的表情。另外，笑容的開始和結束都是一個很重大的提示，假笑會突然地出現，又突然地消失；但真正的笑容，是會慢慢地從面上消失的。最後，除非事情真的像笑話一樣笑到令人捧腹大笑，否則太過強烈、太誇張的笑容，就實在是太刻意了。

吳若希與HANA奪獎後大方合照，用行動粉碎不和傳言。（葉志明攝）

然而以上種種，吳若希全中！在主持宣布完「HANA菊梓喬」的名字後，她馬上望向旁邊的周柏豪露出不悅的樣子，在突然之間準備做很高興很興奮的表情，更用手擋住自己塊面，之後更足足大笑了13秒，甚至比真正的笑容笑多了9秒的時間。慢鏡頭看，就會仔細看到HANA攬周柏豪的時候表情僵硬了一下，直到二人擁抱時才再度面露燦爛笑容送上祝福。

吳若希在HANA ig上祝賀對方被網民批評「好酸」，她解釋自己是真心的。（吳若希IG）

其實吳若希已經曾經多次被網民批評小器，HANA在12月《萬千星輝頒獎典禮》上奪「最受歡迎電視歌曲」後在社交網站留言「恭喜你呀一姐」，令不少網民認為這番說話「酸味甚濃」，雖然吳若希多次強調自己是真心送上祝福，但由於二人的不和傳聞已經盛傳多時，她好像做甚麼都會被網民認為是「贈慶」。其實她事後亦有解釋其實公司上下一直相處融洽，更大方與HANA齊齊合照，用行動粉碎不和傳言。雖然吳若希表示自己是真心，但相信這段「若希式恥笑」動圖應該將會不斷被人在社交網站上流傳了。

吳若希13秒大笑樣足本版：