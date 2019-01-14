【心冤】難忘跟惠英紅對戲　阮德鏘：情緒差啲被紅姐牽住走！

福斯傳媒集團（Fox Networks Group）製作的原創華語迷你劇《心冤》上週播出首兩集富家女綁架案後，即將播出的新一集還原大角嘴肢解父母案，將血腥暴力推到更高層次。 第三集的羅生門雙屍案講述石晉（吳肇軒飾）因女朋友雪兒（曾淑雅飾），而跟好友謝永倫（阮德鏘飾）酒後爭執，並指證永倫親手殺死他父母，但謝永倫卻還擊說出石晉才是殺人兇手，並設計嫁禍於他。

（劇照）

劇中石晉曾為父母失蹤而向傳媒進行訪問和呼籲，他更主動報案及在網上貼文尋雙親，成為了全城熱話。 破案無數的女督察寶飛鳳（惠英紅飾）卻對石晉深感懷疑，並對他展開調查，遂而揭發此宗匪夷所思的弒雙親碎屍案。在劇中飾演弱智的阮德鏘，透露有一幕在警署被惠英紅盤問時，被紅姐的氣場牽著走：「紅姐氣場好勁，我的情緒差點被她牽著走，忘了自己是要跟她對立。第一take之後，我馬上要求停一停，行出去飲杯水，提醒自己要入戲及保持角色的情緒！」

阮德鏘坦言最困難是演繹弱智角色，因為無論仼何時候在說話、聲音、想法或肢體語言上都要忘我，所以非常有挑戰性。他又指此劇的場景及道具都很真實，最難忘是分屍場面用動物內臟，味道臭足幾日，更自爆有一幕他更錯用真刀準備劈吳肇軒，令在場工作人員嚇到目瞪口呆。

（劇照）

另外，惠英紅表示在這個案件中，自己是帶著個人的仇恨在內去演繹，她更形容兇手是「一個不能相信、不能放過的兇徒」。而演繹冷血兒子的吳肇軒，為了這個角色做了不少資料搜集，他直言：「我也有留意這個案件，所以對這個殺人犯有很深刻的印象，拍攝前有研究這案件的新聞，從片段中去捕捉此人的心態及思想。 」