【荷里活有個大老千】接棒《大帥哥》冇壓力?　三大因素或能成功

由鄭則士、湯鎮業、秦沛、金燕鈴、張慧儀以及李施嬅等主演的TVB賀歲劇《荷里活有個大老千》將於今晚（14日）接棒《大帥哥》於九時三十分黃金時段播出。劇情講述六十年代香港的民生百態除了日常衣食住行，人們的生活始終離不開賭博。以千術為生、「千門八將」之一的龍四被香港警界隻手遮天的華探長文雄（湯鎮業飾）與大師兄龐峰（秦沛飾）設局陷害入獄，女友百合（張慧儀飾）更被文雄搶去。五年後，龍四成為地位崇高的製片，有舒奇（蔡瀚億飾）、麥基（吳業坤飾）兩位得力助手，還有一個剛相認的女兒小雨（王子涵飾）。小雨向舞蹈老師百合傾訴暗戀新晉導演賀加俊（何浩文飾），意外令百合、龍四重逢……劇集除了集懷舊、賭博和恩仇於一身，當中更有三大因素令大家不能錯過這部新劇！

究竟點解kent哥會比人陷害！(劇照)

原因一：老戲骨助陣有信心保證

這部新劇的最大賣點莫過於是演員陣容，當中除了有兩屆金像獎影帝鄭則士坐陣擔任男主角外，更找來久未露面的湯鎮業和秦沛兩位老戲骨再次出山！三位老戲骨爐火純青的演技，眼神動作處處皆成戲，真實自然不造作，單憑演技實力絕對已經是「收視保證」。而當中加上金燕鈴和張慧儀兩位好戲之人的配合，勢必會擦出不少火花。幾位在劇中大鬥演技，相信不止是他們過足戲癮，相信觀眾亦同樣看得過癮！

淨係聽到有kent哥同paul哥都忍唔住睇啦！(劇照)

原因二：懷舊題材易引觀眾共鳴

六十年代的香港正正是香港電視發展的時期，邵氏獨佔天下後，邵逸夫拉攏了當時最紅的女明星並大量栽培新人，捧紅不少大明星。劇中除了賭博外，更加插充滿懷舊味「大片場」，講述當年明星如何上位，並找來一班年輕演員吳業坤、陳雅思和文凱玲等影射當年的大明星，相信定必會引起大少師奶觀眾的共嗚，又能滿足一班年輕人對當時娛樂團的好奇心！

60年代啲衫都好有特色！(劇照)

劇中仲有唔少靚女!! (劇照)

原因三：王晶出品話題性強

近年坊間不少人都會批評王晶有份製作的劇集和電影的水準每況愈下，更有網民指「王晶出品，必屬爛片！」但不得不說，他有份參與的作品必定會掀起不少話題，他更多次證明，不論故事質素如何，即使橋段是翻炒再翻炒，演員卡士才是吸引觀眾收看的決定性因素。縱然王晶的作品多年來都被插求其，只顧炒冷飯搵快錢，但他依然能夠繼來找來更多大明星接拍，拉高收視，相信這也算是一種成功吧！