陳國峰入行十年圓夢開個唱：攪手睇咗《流行經典》就揾我

《陳國峰1st Live 2019》發佈會今日在尖沙咀舉行，陳國峰（Penny）一眾好友林盛斌、王梓軒、范振鋒、梁競徽等人到場支持。由《超級巨星2》出身的陳國峰（Penny)入行經已接近10年，演唱會將於在2019年4月6日在旺角麥花臣場館舉行他首次個人音樂會，對他來說既驚喜，又充滿盼望：「今次呢個演唱會絕對是我人生的第一個，好記得上年有位好朋友亦係呢個演唱會嘅搞手，佢睇到我上咗《流行經典50年》節目之後嘅報導，佢聯絡我叫我不如出返嚟唱返歌啦，話想搞個演唱會。」

陳國鋒（Penny）表示演唱會工作開始作準備，往後要加緊練習唱功。（陳順禎攝）

Penny當時收到這個消息好驚訝，認為自己的歌曲比較少，擔心沒有叫座力，所以有些擔心：「我呢位朋友說服我：『其實唱歌只要你有個心，你唱得好聽有咩問題呢。』咁我就好大膽咁抖左一大啖氣，就話好我去做。」Penny表示今次演唱會會翻唱不同類型的歌手的歌曲：「會跟貼住近自己年代的歌曲為主，亦會唱女性嘅歌曲，因為自己本身喜歡唱啲高音歌，亦係因為我太太令我懂得尊重女性，所以特別歌頌一班女性。」

今日（1月14日）音樂發佈會，陳國鋒感謝一眾好友到場支持。（陳順禎攝）