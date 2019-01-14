獲網民封「冰封俠」　童顏曹永廉勁牙擦：鄭嘉穎皺晒皮！

曹永廉（阿廉）、唐文龍、楊卓娜、漢洋與譚嘉荃及星級化妝師Will Or，日前為醫學美容中心新店開幕擔任剪綵嘉賓，吸引大批巿民圍觀，場面墟冚。而有份主演劇集《大帥哥》的阿廉就大受歡迎，獲不少巿民索合照，人氣爆燈。

阿廉獲粉絲索合照，人氣相當高！

54歲的阿廉，不單止人氣勁，保養得宜的他，近日更獲網民封為「冰封俠」。問到美容心得，他笑言後生時沒有特別保養，但有感近年出現衰老跡象，故多了關注儀容。平時會勤力敷保濕面膜或做Facial，又會注重健康，飲食少糖少鹽：「其實最重要係心態，開心，個樣就會後生。」

問到阿廉身邊朋友中，覺得邊位跟他一樣Keep得咁好？他笑言身邊個個朋友都保養得不好，他更點名指鄭嘉穎、黃智賢、蕭正楠老得快，笑言：「我身邊個個朋友都keep得唔好，你問我身邊邊個朋友老得好快呢？一定係最老友嗰幾個，大家都知道啦，嘉穎皺晒皮，另外黃智賢個樣睇落仲大過我，其實佢年紀係細過我。仲有蕭正楠，有啲劇佢可以做我阿哥，佢真係要檢討吓！所以喺我身邊嘅人老得快，唔代表我後生，希望佢哋注重吓，尤其係嘉穎唔好咁勞碌。」

阿廉保養得宜，皮膚白到同楊卓娜有得揮。

至於提到《大帥哥》收視高、口碑好，阿廉亦聽到不少同事大讚劇集好睇，令他感到十分高興。農曆新年將至，阿廉表示將陪伴家人四出拜年，問到他會否叫已宣布婚訊的蕭正楠封大利是給他？阿廉笑說：「今年佢揚晒，都幾大鑊！不過佢好孤寒！唔會封畀我，叫佢封畀我啲小朋友，我啲仔女曾經當佢係偶像。雖然佢結咗婚，我個女對佢冇晒興趣，但都希望佢會封番封大利是畀佢哋。」

另外，樣貌、身型同樣十年如一日的唐文龍，自言是貪靚一族，所以對保養非常講究。問到2019年，會否希望宣布「封盤」，他直言：「女友都冇，何來『封盤』，爸爸催過我，催到近年都放棄。」問他是否要求高？唐文龍也直認不諱：「最緊要同我夾得埋，對我阿爸阿媽好，皮膚白、唔好太瘦！」而楊卓娜則透露妹妹楊怡較她貪靚，講到楊卓娜會否傳授生仔袐方給楊怡，卓娜即表示：「生小朋友係講緣份，佢有自己計劃，知道媽咪有幫佢調理身體，佢自己都有食中藥調理。」