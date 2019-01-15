【黑鏡】編劇想開拍VR版　或會加入前端科技「可下載食物」？

Netflix早前推出原創單元劇《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror：Bandersnatch），首次將互動電視體驗加入劇集中，觀眾能夠在觀看的過程中按個人喜好選擇屬於自己的結局，這個新體驗即引來全球網民的熱烈討論。對於故事設定於1984年，單元劇編劇Charlie Brooker透露同時都是自己的成長背景。

【黑鏡】全新單元劇成電視史里程碑 觀眾不知不覺參與3大實驗？

雖然根據Netflix的官方說法，一共有5個結局，有不少網民觀看完各有說法，有的表示有12個結局。但有網民感到很疑惑，究竟那一個是所謂「最好的結局」，如果觀眾想觀看所有結局，只要不作任何選擇，任由預設播放。

興趣變事業 由電玩記者到編劇

熱愛打機的Charlie Brooker更將興趣發展為事業，成為一名電玩記者，連導演David Slade都指《黑鏡：潘達斯奈基》有點像Charlie的自傳故事。談到下個年代科技發展的可能性，熱愛科技的Charlie興奮說：「 我想拍VR版的《黑鏡：潘達斯奈基》！」他更開玩笑表示，自己最渴望的突破性科技是「可下載食物」，讓自己在洗澡時直接下載三文治或漢堡。

另外，他又透露當初Netflix問他想不想一起創作互動故事時，他本來心想拒絕，但跟Netflix討論後卻突然想出《黑鏡：潘達斯奈基》的故事。熱愛打機的他將「冒險遊戲」設定為故事主軸，結合互動功能，演繹成「睇得又玩得」的節目，讓觀眾可代入角色，為煲劇帶來新鮮感，同時提高參與度。製作團隊也不諱言，這個大膽的嘗試也曾讓他們擔心會有風險。