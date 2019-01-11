《黑鏡》每集極可能發生於同一時空？《潘達斯奈基》彩蛋暗藏玄機

每一集皆以科技恐懼為發想，延伸出讓人惡寒的恐怖情節，Netflix熱播影集《黑鏡》（Black Mirror）2018年沒有推出眾所期盼的第五季，卻以互動式特別篇《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror: Bandersnatch）驚艷觀眾，長約一個半小時卻有許多支線供觀眾選擇劇情，據說全部玩完半天跑不掉。

Netflix 影集《黑鏡》特別篇《黑鏡：潘達斯奈基》中讓觀眾能隨時「遙控」劇情發展。 （Netflix）

《黑鏡：潘達斯奈基》上架檔期巧遇跨年假期，應該已經有熱血的影迷挑戰成功看完每一種劇情走向了吧？但你知道嗎，最後觀眾其實會發現，原來看似可以利用遙控器「主導」故事的我們，其實也是故事的一部分？

《黑鏡：潘達斯奈基》與黑鏡影集宇宙故事的連結

與主角一同迷失在不知道是幻覺、還是編碼陰謀的虛構世界中，頗具實驗性的《黑鏡：潘達斯奈基》算是Netflix創舉，正式讓線上串流影音玩出新高度；而本集也有其他和《黑鏡》宇宙連結的小彩蛋，追劇時你又發現了多少？

《黑鏡：潘達斯奈基》劇照（Netflix）

METL HEDD

當男主角進入塔克遊戲公司（Tuckersoft）時，背景出現了名為「METL HEDD」的遊戲海報，上面還有一個非常眼熟的機械人。劇情交代遊戲是由塔克公司首席遊戲工程師Colin Ritman設計，而海報上的機械人則曾出現在第四季第五集《Metalhead》 中。

《黑鏡：潘達斯奈基》影集特別篇中，牆上的「METL HEDD」海報。（Netflix）

Saint Juniper

男主角看診的身心診所名為「Saint Juniper」，這明顯是在向《黑鏡》第三季中獲得艾美獎的《San Junipero》篇章致敬；另外替男主角看診的Dr. Haynes，她的名字也不是第一次出現──在第四季《Black Museum》中的館長名字就叫Rolo Haynes，或許兩人有親戚關係？

《黑鏡：潘達斯奈基》中，男主角看診的診所「Saint Juniper」。（Netflix）

TCKR 系統

《黑鏡：潘達斯奈基》中，男主角發現他的現實受到一間叫做 TCKR 的公司操作（明顯也是故事中遊戲公司 Tuckersoft 名字的變形）。這間公司主要負責神經科技的研究與開發，在《黑鏡》第三季中的《Playtest》、《San Junipero》及第四季的《Black Museum》中皆有出現過。故事中，死後的VR虛擬世界、連結他人感受的神經裝置……都是由這間公司開發的。

《黑鏡：潘達斯奈基》中出現的TCKR系統。（Netflix）

畫面彩蛋

在《黑鏡：潘達斯奈基》其中一個結局中，Colin和女友的女兒長大後也當上遊戲製作人，她試着重啟當年的潘達斯奈基遊戲。在她接受新聞採訪的片段中，下方新聞標題閃現了一些關鍵字如：「Liam Monroe enters Buckingham Palace」（Liam Monroe 為第二季《The Waldo Moment》中的角色）、「UK police test groundbreaking memory recall」（在第四季《Crocodile》這集中，描述警方利用記憶回放科技辦案）等等，都是考驗粉絲眼力與記憶力的小彩蛋。

Colin之女受訪時的畫面也別有玄機。（Netflix）

Nosedive

《黑鏡：潘達斯奈基》的男主角Stefan Butler與Colin第一次見面時，Colin正忙着開發一款叫做「Nohzdyve」的遊戲，此為向第三季由Bryce Howard所主演的《Nosedive》篇章致敬。

《黑鏡：潘達斯奈基》中的Nosedive遊戲海報。（Netflix）

White Bear

《黑鏡：潘達斯奈基》男主角設計遊戲時繪製的支線圖，起初看起來沒什麼特別的地方，但隨着故事進展，你會發現其中暗藏密碼，而這個分支的圖形也在《黑鏡》第二季的《White Bear》篇章中出現。

《黑鏡：潘達斯奈基》中出現的細節與第二季《White Bear》有所關連？（Netflix）

謀殺父親

在報導Stefan殺害親生父親的報紙側欄中，出現三則獨家報導，分別着「The Love Machine」（來自第四季《Hang the DJ》）、「Space Fleet」（來自第四季《USS Callister》）、「15 Million Talent Team」（來自第一季《Fifteen Million Merits》）等。

《黑鏡：潘達斯奈基》出現的簡報畫面也少不了埋藏前作的彩蛋。（Netflix）

Valdack的復仇

另一個來自《USS Callister》的彩蛋又出現在男主角的房間中！房間牆上掛着一張叫做「Valdack’s Revenge」的遊戲海報，而這個Valdack就是《USS Callister》模擬情境中的壞人角色。

男主角的房間牆上貼滿的紙張想必決不單純。（Netflix）

《黑鏡》宇宙彩蛋，讓你找的着更摸的到！

相信以上也還不是本集所暗藏的全部彩蛋，但這些看似無關卻能夠串連起來的《黑鏡》宇宙持續擴張中，而「很會」的Netflix也知道觀眾一定會對於故事中的遊戲感到好奇。伴隨着這集特別篇，官方還開設了Tuckersoft遊戲公司的網站，上面有更多詳細介紹遊戲的內容；更用心的是，你甚至還可以在上面玩由Colin設計的「Nohzdyve」這款遊戲，有興趣的人可以來這看看。

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