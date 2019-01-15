【任噏亂評】勁歌頒獎禮墮落的元兇　扭轉局勢先要解決一大問題

《勁歌金曲頒獎典禮2018》落幕數日，菊梓喬稱霸一事依然充斥各大網上媒體，除了她與吳若希之間的糾纏，亦打斷了容祖兒連續7年奪得「最受歡迎女歌星」的紀錄，可以話是「一時佳話」。

《勁歌金曲頒獎典禮》由1984年開始舉辦，同年設立三大獎項－《最受歡迎男歌手》、《最受歡迎女歌手》和《金曲金獎》。回想當年，這三個獎一直是樂壇最有指標性的獎項，百花齊放的歌手，張、譚競爭，四大天王，梅姐、葉倩文，當年人人趕車仆返屋企看頒獎禮，的的確確是樂壇盛事，其餘幾個頒獎禮彷彿低了一級。

2002年嘅勁歌係有周杰倫㗎！（視覺中國）

要數勁歌的淪陷，當然是2009年TVB與四大唱片公司發生版權問題，當年一口氣抽走大量歌手，勁歌立即只剩下英皇撐場。雖然之後TVB開設星夢發展自身旗下歌手，但當然質和量都未能追到幾間唱片公司的總和，日子漸久，慢慢變成一個只有TVB和英皇的頒獎禮。人氣歌手欠奉，自然難以奢望觀眾再像以往般追看，加上TVB為捧自己人（或者沒有其他人可頒），將大量獎項都放給星夢旗下的歌手，令人起了造馬之念頭。這班星夢的歌手也著實無辜，他們未必沒有實力，但在公司拔苗助長下，觀眾也就對他們嗤之以鼻，造成雙輸的局面。

蜀中無大將，唯有靠星夢一班歌手撐下半邊天。（左起胡鴻鈞、HANA菊梓喬、吳若希和周柏豪）（葉志明攝）

要講拔苗助長的最佳例子，林峯相信第一時間會出現在大家眼前，2009年開始，林峯連續3年奪得「亞太區最受歡迎男歌星」，當時已被人笑稱是「亞皆老街至太子道西區受歡迎男歌星」，連林峯第一年上台拿獎時也是相當混亂的心情。最致命的是，2013年的「勁歌金曲金獎」，竟然由他的《Chok》奪得，網上回響極大，勁歌的聲譽再次插入更低谷。

林峯冇實力咩？絕對唔係！不過咁捧法好易令人反感囉。（視覺中國）

今年HANA菊梓喬以出道只有3年的身份，橫掃6個獎項成為大贏家，但她於其餘的樂壇頒獎禮上，只有在新城得到「新城勁爆歌曲」一獎，TVB彷彿為樂壇製造了一個平行時空，除了張敬軒和組合SM外，其餘獎項的差別是巨大的。但造成這問題，是歌手嗎？答案肯定不是，歌手們只是被點派的一隻棋子，就好像當年的林峯一樣，問題不在於他們。

HANA菊梓喬橫掃勁歌頒獎禮，相信令唔少人感到意外。（葉志明攝）

+ 11 + 10 + 9

作為主辦者，TVB實在責無旁貸，當年勁歌的成功是他們的努力，不能抹殺，今天勁歌的衰落也是他們的責任，不能逃避。最先要處理的問題，如何與幾大唱片公司達成共識，因為當樂壇其他歌手也可以出現在頒獎禮時，TVB要捧自己人也不敢太過出面，那麼拔苗助長的事件便會悄悄消失。