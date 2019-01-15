吳若希恭賀菊梓喬遭狠批欠真心：可以開套連續劇《星夢血淚史》

吳若希(Jinny)今晚（15/1）在旺角麥花臣場館舉行的慈善演唱會擔任演唱嘉賓，還會演唱自己四首名曲：「其實對於過往表演，平時都係一首起三首止，所以唱四首歌真係會有啲吃力，不過今次為慈善籌款出力，幫助一啲低收入嘅家庭是一件好事。」

吳若希表示與菊梓喬未算是好朋友，只是同事關係。（葉志明攝）

在上星期六TVB《勁歌頒獎典禮2018》中，吳若希一聽到同門師妹菊梓喬（Hana）奪得「最受歡迎女歌星」時瘋狂大笑13秒，被網民批評她欠缺真心。Jinny 坦言：「其實睇翻當日個表情都幾浮誇，但其實我唔係笑梗任何人，因為before鏡頭轉過嚟之前我哋已經講梗笑，笑梗其他嘢嘅，同埋我哋講梗點解要坐係佢旁邊呀，我哋係無論做咩反應係會畀人話嘅，咁所以其實當刻係好尷尬，不過唔梗要啦，最梗要我哋當事人冇hard feeling。」

吳若希近日忙湊女，搞到周身酸痛。（葉志明攝）

一直盛傳因爭「星夢一姐」而與Hana不和掀起鬥爭，Jinny笑言：「一姐呢件事係外間咁講，所以我哋全部都係姐囉，既然大家咁執着一姐，咁我哋都不如咁啦，Hana係菊姐，吳若希就係希姐啦，連詩雅就係連姐啦，咁所以我哋希望今年嘅故事去到出年嘅頒獎禮，可以再延續落去，連姐就加入戰團，增加人氣，亦可以拍一套劇，叫做《星夢血淚史》，30集嘅現代後宮鬥爭連續劇，角色方面菊姐做皇后，我就做後面耍手段，最後畀人毒死，連姐做茶水，最後博取皇上歡心上位，皇上暫時由周柏豪做住先，哈哈！」