【首爾歌謠大賞】Wanna One最後公開表演　11人催淚讀白惹哭粉絲

《第28屆首爾歌謠大賞》今天（15日）在首爾高尺天空巨蛋舉行，多組人氣組合如BTS防彈少年團、SEVENTEEN、TWICE和GFRIEND等都有出席。不過對Wanna One來說，今天可是說意義重大的一次表演。由於今天是組合舉行解散演唱會前的最後表演，相信Wannable（Wanna One粉絲）和成員都一定非常不捨。

早前Wanna One就宣布不參加23日舉行的《Gaon頒獎禮》，所以今天便是組合最後一個公開行程。比起激烈的歌舞演出，今天11位成員就帶來《I.P.U》和《I Wanna Have》，兩首抒情歌的表演，與粉絲作道別，其中裴珍映更首次邊彈鋼琴登場，非常驚喜。可能是最後一個公開舞台，成員們雖然面帶微笑，可是從表情看出，11人都表示得十分不捨。河成雲、朴志訓和李大輝等人都唱到眼濕濕，場面感人。

裴珍映邊彈鋼琴登場，非常帥氣！（影片截圖）

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講到最催淚的一部分，可說是唱完《I.P.U》後，11位成員輪流有一句讀白，向Wannable說感謝的說話。除了答謝粉絲短短年半間，不離不棄的支持外，亦講到包含未來也會繼續在一起的寄語，向粉絲大派洋蔥。唱到一半螢幕上播出《Always》的歌詞，對粉絲說即使未來分開，只要像現在一樣互相相信，何時都會在這位置上，像「永遠」二字一樣停留。

河成雲唱到眼濕濕，相信一定非常不捨。（影片截圖）