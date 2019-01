《第28屆首爾歌謠大賞》今天(15日)在在首爾高尺Sky Dome正式舉行,TWICE以《Dance the Night Away》、《What is Love?》、《YES or YES》等歌曲得到「本賞」。在頒獎禮上也表演了《Dance the Night Away》、《YES or YES》。

TWICE得到本賞。(網上截圖)

TWICE的成員多賢就表示非常感謝TWICE的爸爸朴軫泳PD、JYP的工作人員和經紀人姐姐哥哥們,更指在今年會更加努力,希望大家可以繼續關注TWICE。多賢更對所有ONCE(TWICE粉絲)表示:「感謝你們,我愛你。」

子瑜以迷人粉紅色裙上陣。(網上截圖)