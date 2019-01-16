BTS防彈少年團柾國頒獎禮跳到虛脫　跌坐台邊令粉絲擔心

BTS防彈少年團昨天（15日）在《第28屆首爾歌謠大賞》上，獲得本賞、最佳專輯獎和大賞三個獎項，成為全晚獲獎最多的組合。7位成員V、柾國、Jimin、RM、SUGA、J-Hope和Jin更用心準備了長達10分鐘的表演，炒熱現場氣氛。不過就有A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）發現表演過後的柾國，身體情況似乎非常不佳，更有現場粉絲拍到他跌坐台邊的影片。

昨天BTS防彈少年團一連唱出了《FAKE LOVE》和《IDOL》兩首歌，從影片可見，7位成員開全咪唱Live，加上組合編舞向來出名非常激烈，邊跳邊唱十分鐘，可說是相當吃力。網上有不少組合每次表演完畢後，成員虛脫臥台的影片流傳，而昨天亦不例外。一輪激烈表演後，滿頭大汗的成員又要上台領獎。就在隊長RM講感言時，旁邊一直低頭，身體左右擺動，表現得非常難受的柾國就吸引了粉絲的視線。根據影片可見，柾國身體似乎出現問題，卻一直在台上死頂到完成Encore舞台。

BTS防彈少年團獲頒大獎時，柾國已表現得非常痛苦。（影片截圖）

柾國被拍到在台下虛脫的影片，令粉絲非常擔心。（影片截圖）

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而頒獎禮直播結束後，有現場粉絲拍到柾國在拍攝歌手大合照時，失重心跌坐在台上。A.R.M.Y非常擔心外，旁邊的Suga也察覺到他出現問題。下台後的柾國，再被拍到伏在台邊的階梯，遲遲未能起身離開，最後需由保安人員摻扶離場，情況令粉絲擔心。而昨晚其餘6位成員都有各自，在Twitter上傳照片向粉絲道謝，唯獨柾國一人缺席。雖然柾國又叫「黃金忙內」，可是粉絲更希望7位成員有充足休息，尤其韓國天氣寒冷，更加要小心身體。

粉絲都非常擔心BTS防彈少年團沒有充足休息，希望成員們以健康為大前題活動。（網上圖片）