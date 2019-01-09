BTS防彈少年團音樂真係咁神奇？　助美國38歲粉絲走出槍戰陰霾

相信不少A.R.M.Y（BTS防彈少年團）喜歡偶像的原因，不止組合能歌擅舞，亦不限於7位成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、柾國、V和Suga的靚仔樣，而是更欣賞組合能夠通過歌曲，以正面信息鼓勵時下的青少年。近日一名來自美國的粉絲就去信韓國一網上電台By Storm（바이스톰），分享BTS防彈少年團助她走出槍戰陰霾的故事。

該名38歲的美國A.R.M.Y講到2012年7月，她與三位朋友一同到戲院觀賞電影。可是開場20分鐘後，一名帶著武器的人闖入並對觀眾開槍，而她其中一位好友為了保護她，與其餘11名一同喪命。過後她除了害怕到公共場合外，每次聽到有關槍戰的新聞都會發噩夢。一直逃避藥物和心理的治療下，直至2017年認識BTS防彈少年團，因為已不是會追星的年紀，所以並沒有抱甚麼期望。她也沒想到自己會漸漸喜歡上一群男孩，甚至通過BTS防彈少年團的音樂，她一年間都沒有再發噩夢，甚至為了組合能夠走出陰影，進入戲院欣賞組合的紀錄電影《Burn the Stage: The Movie》。

By Storm分享BTS防彈少年團助一名美國A.R.M.Y走出槍戰陰霾的故事，短短一天就有超過二萬人收看。（影片截圖）

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對於走出陰霾，她也無法解釋BTS防彈少年團給予的安慰，卻十分感謝組合的存在，讓她和她的女兒一同成為A.R.M.Y的一份子。電台主持人上載故事後，親自回應該名美國A.R.M.Y，表示知道她透過BTS防彈少年團音樂克服心中最大的創傷而感到欣慰。同時亦非常感謝她大方分享，這一個或許是很難開口的故事，鼓勵更多正面對困難的粉絲。不少網民得悉故事後都非常感動，雖然沒法想像主人翁的可怕經歷，可是再一次佩服BTS防彈少年團的影響力。

主持人親自用英文回應主人公，講到曾住美國的他也知道美國槍戰情況普遍。（影片截圖）

得悉故事被上載後，該美國A.R.M.Y現真身留言說：「喔！起床後非常驚訝看見我的故事，多謝你給予的留言。我也正在學習韓文，希望之後能夠閱讀所有韓國A.R.M.Y的留言。我會每日留意著頻道，因為這也成為了我治癒的一部分。」果然音樂無分國界，即使言語不通，BTS防彈少年團仍能傳遞歌曲當中的正面信息。

BTS防彈少年團在世界走紅的其中原因，相信必定是組合經常帶著的正面力量。（網上圖片）