【同理．繼續走】DJ葉韻怡開創獄中點唱　解開無數重犯心結

港台DJ葉韻怡，在囚人士喜歡稱她為「小天使」。於2000年，她主動向電台提議，開辦首個專為在囚人士而設的節目《萬千寵愛》，為生活在鐵窗中的服刑人士，帶來一點與外界交流的空間。葉韻怡一做就是18年前。由馬浚偉監製及主持親自構思的香港開電視節目《同理‧繼續走》，就訪問了葉韻怡，了解她幫助在囚和更生人士的心路歷程。

葉韻怡是《萬千寵愛》的節目主持人，節目專為在囚人士點唱。（影片截圖）

葉韻怡中學畢業後便進入香港電台做幕後工作，後來因為聲線不錯，管理層便安排她試做外勤記者，負責採訪娛樂新聞，嘻嘻哈哈就過一天。再後來，葉韻怡成為DJ，有一次主持點唱節目《黃昏點唱樂園》，她發現辦公桌上有幾封不明來歷的信，信封沒有郵票只有郵戳，信封內的信紙薄如蟬翼，像用作紙巾的紙。那個年代，已經不流行寫信，聽眾多以email點唱。葉韻怡一讀之下，才發現信件是來自監獄的，有在囚人士希望點唱。

葉韻怡決定在節目中讀出點唱信，之後她收到愈來愈多來自在囚人士的信，本來管理層覺得應該要有所避忌，勸她盡量避免讀出囚犯的點唱信，但葉韻怡不認為自己有做錯，更找來監製商量開創一個新節目，專為在囚人士點唱。葉韻怡18年來收到數以萬計的點唱信，裝滿超過20箱A4紙箱，她每一封信都有看，一封信也捨不得丟掉，因為是囚友一筆一筆、用心地寫出來的，非常珍貴，她為此還租了迷你倉來貯存這些信件。

囚友寫給葉韻怡的信，她全部都有收藏起來。（影片截圖）

葉韻怡不是一個只躲於咪後的DJ，她除了主動向懲教署申請走訪各個監獄，了解在囚人士在獄中的生活，葉韻怡還曾要求試吃監獄的飯餐，「我好想知道究竟佢哋食嘅嘢係點樣，所以我直接行入廚房，佢哋畀咗啲囚犯嘅餐我試，嗰吓真係嗒落有味，唔只係嗰樣食物好唔好味，而係感受獄中嘅生活究竟係點。」當然葉韻怡不可能完全了解囚犯的生活，但她還是盡她所能，嘗試去感受他們的心情。

葉韻怡親身探訪香港各個監獄，了解在囚人士的生活。

日復日的鐵窗生活，因為不同的過錯而失去自由的囚犯，期待著每個星期的《萬千寵愛》播放時間，他們渴望自己的信，可以被讀出。當中有的是對其他囚友的鼓勵，或更多的是，平日面對家人來探監但互相開不了口的說話，希望透過大氣電波，將心意送達。

曾經有一位女聽眾打電話點唱，她說自己自出生以來，母親就因為吸毒不停進出監獄，從來沒有照顧過自己，多年來積聚了無數的失望和恨意，她在母親再一次入獄時，斷言要斷絕母女關係，但由於自己也即將為人母，才體會到母女之間血脈相連的感情，她透過大氣電波跟獄中的媽媽說：「我畀最後一次機會你。」一星期後，葉韻怡收到女聽眾的媽媽的來信，她說聽完女兒的話後，哭了一個通宵，向女兒承諾不會再犯錯了，之後母女倆和好如初，一家人生活得很好。葉韻怡見證囚友與家人的破鏡重圓，她自己也很驚嘆節目有如此威力。

多年來主持《萬千寵愛》，葉韻怡見證過不少囚友與家人的破鏡重圓。（資料圖片 )

葉韻怡更因為節目而與釋囚成為朋友，當中包括卓謙和蘇蝦，葉韻怡經常和他們約出來見面，而她對他們的好，不是出於憐憫，不是出於施捨，而是更像對好朋友的關心。葉韻怡獲更生人士阿Dee邀請，將於今個星期日（20日），與他的家人組成隊伍一起參加「香港善導會甦walk慈善行跑步賽」，葉韻怡說：「我好想帶出一個訊息係，更生人士好需要社會人士同家人的接納同支持，自己跑步唔叻，但好希望身體力行帶出呢個『支持』嘅重要訊息！」

葉韻怡將與阿Dee及他的家人一起參加「甦walk慈善行跑步賽」。

葉韻怡與卓謙和蘇蝦成為好朋友，當他們遇上困難時，葉韻怡會開解和支持他們。

《同理‧繼續走》​播出時間：

逢星期日晚8:30至9:30

重播：

星期一凌晨2:30至3:30

星期六早上9:30至10:30

播出頻道：香港開電視