TWICE、BLACKPINK破億MV被YouTube下架　BTS防彈少年團齊齊中招！

其中一個證明K-Pop成績的渠道，想必就是擁有超過10億使用者的YouTube。同時YouTube亦是K-Pop衝出韓國市場，一個非常重要的橋樑，不少海外粉絲都是透過它認識EXO和Wanna One等偶像歌手。可是昨天（15日）TWICE、BLACKPINK和BTS防彈少年團多首破億MV突然被下架，全因被指侵權？

有報導指昨天印度一組織Aiplex Software Private Limited，向YouTube提出侵權申請，其中包括TWICE《Like OOH-AHH》、《LIKEY》、《YES or YES》、BLACKPINK《DDU-DU DDU-DU》、Jennie《SOLO》和BTS防彈少年團V的《Singularity》MV。對於MV突然下架，粉絲都非常驚訝。加上首首下架MV都點擊率過億，其中BLACKPINK被刪歌曲更已破6億點擊，粉絲都非常擔心辛苦得來的成績前功盡廢。

昨天6首K-Pop MV因接到侵權申請，突然被下架！（網上截圖）

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不過有粉絲提出，該組織已曾多次使用同一招，讓明明是原著版權的擁有者，卻慘被指侵權要下架。同時亦有粉絲講到，下架只是YouTube接到申請後的必要程序，網上亦有「自救」教學。根據記者今天再到YouTube查看，6首被下架的MV已全部回復正常，重新上架外，累積的點擊率紀錄亦仍然存在，相信消除了不少粉絲的憂慮。

全部被下架已重新上架，實在是虛驚一場。（網上截圖）