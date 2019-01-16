【多圖】荷蘭YouTuber擁有歐美激罕童顏　和服Look靚過不少日本妹

上YouTube觀看、分享影片已經是現代人生活的一部分，世界各地都有不少YouTuber靠分享短片打響名堂，香港有Ming仔、史萊姆等亦靠此上位，而荷蘭亦有一個YouTuber甚為亮眼，她名叫Ella Freya。

1997年出生的Ella Freya雖然是歐洲人，但她擁有在歐美等地較為罕見的童顏，所以看起似比起實際年齡細好多，完全不似今年已經22歲。最近，香港網友發現她的倩影後，都大讚她面圓圓眼大大，就像日本動漫中的美少女一樣，是一個識行識走的洋娃娃。

Ella Freya擁有歐洲人少有的童顏。（Instagram）

Ella Freya着日本和服靚過好多日本妹。（Instagram）

點擊下圖觀看其他Ella Freya靚相：

+ 55 + 54 + 53

本身是模特兒的Ella Freya在YouTube上間中會分享衣著、化妝和髮型心得，其中一條短片便是分享自己的護膚程序，原來她與好多香港女生一樣，都是使用韓國牌子的護膚品！不過，最重要的是用椰子油卸妝，她在片中指任何牌子皆可，只要是百分百純天然便沒有問題，而卸妝後則要用水溶性的洗面乳清潔面部。另外一條短片更有她的孖生姊妹出鏡，其美貌絕對可以比得上Ella Freya。

左邊是Ella Freya，右邊是孖生姊妹Saskia。（YouTube）

+ 2

單計Instagram已經有7萬多個粉絲的Ella Freya既有靚樣，講嘢又有紋有路，相信可以再上一層數必定是指日可待，但她最近在YouTube公開了「暫別宣言」。在最新一條短片中，她坦言自己會離開模特兒工作崗位，因為患上焦慮症，最近在台灣工作時便感覺到不勝壓力，最後決定休息一段長時間並藥物治療：「之後我會將重心放在YouTube，因為她給予我更大的自由，希望大家會多多支持。」

本身是模特兒的Ella Freya最近在片段中宣布暫別模特兒工作。（YouTuber）