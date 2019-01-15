【職場女王攻略】J.Lo開口講普通話嚇死人　冇字幕齋聽100%唔會明

中國大陸穩坐全球第2大電影市場、成為歐美影業不能放棄的目標，愈來愈多荷里活影片會安排巨星們講一下普通話，普通話也逐漸取代法文、德文等成了突顯主角有語言天分時的選擇。然而普通話被公認是最難學的語言之一，演員們就算只需要背熟台詞、不用真的會，講出來仍然令華人觀眾感到一頭霧水。

性感天后Jennifer Lopez最近在美國推出新片《職場女王攻略》（Second Act），扮演一位冒稱自己學歷驚人、意外打進跨國企業管理高層的超市服務員。當她受命要爭取來自中國的客戶，不得不在眾人眼前展示她會講普通話，只好透過華裔獸醫從耳機傳出聲音，照樣說一次。該片有華誼兄弟的資金，安排普通話適時出現也算是合理，然而拍攝這段戲時，J.Lo努力反覆練習，較為簡單的像是「沒有，我還沒有機會」華人觀眾不用字幕還能聽得出，至於「陰囊」、「肛門腺」等專有名詞她怎麼講都講不好，華人觀眾沒看字幕的話，十之八九不會懂，讓她不禁嘆普通話真的好難！

J.Lo為《職場女王攻略》苦練普通話！點圖欣賞更多劇照▼

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畢列谷巴（Bradley Cooper）也曾在《逆天潛能》（Limitless）飾演透過藥物短時間智力大爆發的男子，編劇同樣安排他講普通話來表現語言能力精進，他發出的音調令人費解的程度卻與J.Lo有得揮，連華人觀眾都需要字幕。金球獎影后艾美阿當絲（Amy Adams）在《天煞異降》（Arrival）講普通話說服中國軍方要員放棄對外星人開戰，其中幾句頗具哲學金句的味道、並不太白話，艾美阿當絲雖然也是背普通話背到舌頭快咬斷，不少觀眾仍然慶幸有字幕輔助。

畢列谷巴《逆天潛能》又型又靚仔！點圖欣賞更多劇照▼

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其實早在中國大陸資金開始投資拍荷里活片之前，就已有電影出現普通話台詞：奧斯卡影帝謝夫布烈治（Jeff Bridges）在30多前的《Starman》中扮演外星生物，化成人形後先用各國語言向人類問好，其中就有一句普通話，他的發音算是蠻清楚，華人觀眾可以懂。奧斯卡最佳女配角Mira Sorvino念哈佛時研讀東亞文化，是荷里活群星中極少數真的會講普通話的代表，她卻很少能在片中展現，自嘲目前程度只算「馬馬虎虎」了。

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