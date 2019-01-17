日本貨車女神一年暴走20萬公里　「Rino」另有神秘身分更令人佩服

香港有「跟車羅拉」朱芊佩（小珠），日本都有「貨車Rino」。日本有一位女性，打破了「貨車司機一定是男性」的既定印象，更憑住天使面孔、魔鬼身材，在Twitter中更有1.8萬名追隨者。

原名佐佐木梨乃的「貨車Rino」專門大型貨車運送水產、蔬果等貨品，而她的駕駛技術亦非常不錯，即使大型貨車不易操控，但她從未遇上交通意外，令男士們非常佩服。而她目前駕駛的貨車是在2016年中購入，1年就走了20萬公里。

「貨車Rino」有兩樣強項令男女佩服，其中一樣便是高超的駕駛技術。（Twitter）

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雖然經常都要搬貨，搞到對手甚為污糟，但「貨車Rino」絕對不讓自己着得求其，她幾乎每日都會打扮得非常漂亮。不單如此，她更好喜歡將自己的貨車改造得閃閃發光，貼上大量鐳射貼紙，這樣除了能夠讓自己的車別樹一幟，亦能夠提醒到行人小心車輛，或許這個便是她從未遇意外的主要原因。講到打扮，她絕非「女為悅己者容」的信徒，她純粹是覺得着得靚能讓自己更開心。

最令人佩服的是，其實「貨車Rino」除了貨車司機這個身分外，亦是插花藝術和日本舞蹈導師。覺得她好真性情、好吸引？好可惜，很多網上文章都指她不但名花有主，而且一早有老公，又有一個可愛的兒子。

不少文章都指「貨車Rino」育有一子，不過經常在她Twitter出現的並非她的兒子，而是外甥。（Twitter）

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