【荷里活有個大老千】尹光處男唱主題曲　經典歌你又識唱幾多首？

由鄭則仕、湯鎮業、秦沛等老戲骨主演的TVB賀歲劇《荷里活有個大老千》日前開播，首集觀眾除了大讚幾位主角的演技無可挑剔外，由「廟街歌王」尹光首次主唱與劇集同名主題曲《荷里活有個大老千》更引起不少討論聲，更有網民力推尹光奪下年「勁歌金曲」獎項！

現年70歲的尹光是越南華僑，在當地出生，爸爸是越南富豪，他七歲開始習粵曲大戲，初期是文武生，後來因越戰爆發，尹光以逃兵身份偷渡來港投靠阿姨。由於他的阿姨亦是有錢人，當年住在百德新街，尹光可以繼續無憂生活，還在夜總會駐場唱歌。他更與當紅女星鍾叮噹合唱《天涯客》一曲而打響名堂，後被帶到荔園及啟德遊樂場登台，就此開始了他在香港的歌唱事業。

尹光一唱啲歌站特別入腦！（圖片來源：視覺中國）

尹光的歌曲比較市井及另類，歌詞諷刺時弊，道出1960年代至當今廿一世紀小市民的心聲，代表當時的香港本土文化。但由於歌詞用字較為粗俗，因此市面上的唱片店較少售賣尹光的唱片，只有在廟街等地方才可找到。尹光憑鬼馬諧趣歌路立足樂壇50年，當中更有不少經典歌曲仍受到不少歌迷熱捧！

自七十年代至今唱的是廣東歌，將廣東詞彙融入歌曲，成為一種文化特色！（圖片來源：視覺中國）

《少理阿爸》

2002年，尹光憑一首歌曲《少理阿爸》紅遍全港的士高場所和網絡，至今仍然大受歡迎。歌詞中並沒有用上粗口，只是用上諧音字和「粗俗」的字眼表達意思。該曲帶出香港有不少問題家庭，因而衍生如濫藥等青少年問題，縱然歌詞露骨，卻是道出了不少人不願承認的事實。

「爸爸YO YO YO 做你老豆冇陰功」（圖片來源：視覺中國）

《荷里活大酒店》

《荷里活大酒店》，又叫《荷里活有間大酒店》，歌詞述說「肥婆學踢波，學到跌落河」的故事，看似「無厘頭」，但原版第二句有「兒童不宜」成分，他不喜歡，故大幅修改整首歌。尹光曾經講過對粗俗曲詞反感，但不介意用諧趣曲詞道出社會現實，而且這更能帶出警世的意思。

劇名應該都係改篇先呢首歌！（圖片來源：視覺中國）

《你阿媽大減價》

《你阿媽大減價》是首「少少鹹，多多趣」的洗腦歌，尹光不單止唱到街知巷聞，張敬軒於個唱中亦曾演唱這首歌！

大家千奇唔好喺母親節唱呢首歌呀！（圖片來源：視覺中國）

《雪姑七友》

此曲是尹光的二次創作，他把《雪姑七友》原本流傳得一句「雪姑七友七個小矮人」，再駁落去「雪姑七友七個同床瞓」。雖然歌詞相當露骨，但不少香港人對這首歌都唱得琅琅上口！

尹光曾經澄清過呢首歌唔鹹濕，可能只係大家諗多咗！（圖片來源：視覺中國）

《數波波》

70年代經典金曲《數波波》屬經典中的經典，歌詞搞笑又幽默。音樂一奏起，即刻有畫面！尹光在2017年更新版《數波波》殺入內地市場，依然受歡迎！