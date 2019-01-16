「鋒味曲奇」被指含致癌物　謝霆鋒發聲明：保留一切法律追訴權

昨日（15日）消費者委員會公布市面上58款曲奇及甜酥餅中有51款檢出含有基因致癌物丙烯酰胺，而謝霆鋒旗下的「鋒味曲奇」亦在名單上，今日（16日）謝霆鋒發聲明澄清丙烯酰胺這種物質並非人工添加，而是在高溫烹調食物時不經意釋放的物質，並表示某些傳媒以標題黨方式傷害品牌聲譽，會保留一切法律追究權利。

謝霆鋒的「鋒味曲奇 」被指檢出含有基因致癌物丙烯酰胺，謝霆鋒於16日在微博上澄清。（謝霆鋒微博）

他指出，根據香港食物安全中心的指引，食肆和家中烹煮食物的過程中都會有機會發現丙烯酰胺，而且消費者委員會亦沒有清楚釐定丙烯酰胺的安全攝取量證據，並強調自家的「鋒味曲奇」在58個樣本中得到5分的最佳表現評分。他亦表示自家品牌聲譽受損：「對於一些媒體穿鑿附會以明星效應招來眼球誤導讀者，以標題黨方式傷害品牌，鋒味公司保留一切法律追訴權。

謝霆鋒表示丙烯酰胺這種物質並非人工添加，而且「鋒味曲奇」得到5分的最佳表現評分。（網上圖片）

謝霆鋒微博聲明全文如下：

按照香港消費者委員會於2019年1月15日在最新一期《選擇月刊》發放的產品報告所顯示鋒味曲奇含有丙烯酰胺物質，它並非人為加添的物質，而是透過高溫烹煮食物如烘焙及煎炸過程中不經意產生的物質，根據香港食物安全中心在文案描述，食肆和家中烹煮食物的過程中都會有機會發現丙烯酰胺。

香港消費者委員會報告中顯示，「丙烯酰胺」不能釐定一個安全攝取量，而食品法典委員會尚未就「丙烯酰胺」制訂最高含量，鋒味曲奇在這次全香港58款曲奇和甜酥餅樣品的安全測試結果評分為5，此乃最佳表現評分。(資料來源：2019年1月507期選擇月刊)

對於一些媒體穿鑿附會以明星效應招來眼球誤導讀者，以標題黨方式傷害品牌，鋒味公司保留一切法律追訴權。

敝司以此聲明以正視聽