【消委會】無印良品曲奇、泰昌餅家蝴蝶酥含致癌物　影響生殖系統

消委會今(15日)公布58款曲奇、蝴蝶酥、蛋卷及杏仁條測試結果,大部分樣本驗出含有害的污染物氯丙二醇(3-MCPD)及基因致癌物環氧丙醇、丙烯酰胺。而3-MCPD在實驗報告顯示,動物長期過量攝入會損害腎臟功能,並影響雄性的生殖系統。其中,「泰昌餅家蝴蝶酥」3-MCPD含量最高,每公斤含780微克;其次為「LU Palmito L'Original - Sweet Dry Biscuit」,每公斤含660微克;而「無印良品 Oats Crunch Sable Hazelnut」,則每公斤含580微克。 測試又發現,「富豪東方酒店曲奇禮盒」的鈉含量測試結果,發現比標籤所示含量高出127%;「曲奇童話 Conte de cookie」的糖含量則比標籤高出210%,而「Blesscuit Bakery」的反式脂肪酸含量,比標示值高出200%。

消委會於去年8月至10月,從超市、百貨公司、烘焙店、酒店、商店、專櫃等搜集58款曲奇和甜酥餅樣本,包括46款附有營養標籤的預先包裝樣本,及12款非預先包裝或獲豁免營養標籤的預先包裝樣本,當中8款屬蝴蝶酥或千層酥、3款是杏仁條、9款蛋卷、9款牛油曲奇、11款朱古力味曲奇及18款其他口味的曲奇。

大部分樣本驗出有毒的污染物,當中氯丙二醇(3-MCPD)在酥條和曲奇內,常以氯丙二醇脂肪酸酯(3-MCPDE) 形態存在。研究顯示,進食3-MCPDE後會在胃腸道內被大幅水解,並釋放出有毒3-MCPD。根據聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會(JECFA)及歐洲食物安全局(EFSA)報告,實驗動物長期攝入過量該物質,會損害腎臟功能,及影響雄性的生殖系統。

有35 款樣本檢出3-MCPD,含量介乎每公斤11至780微克。當中「泰昌餅家」蝴蝶酥含量最高,每公斤含780微克;其次為「LU Palmito L'Original - Sweet Dry Biscuit」,每公斤含660微克;而「無印良品 Oats Crunch Sable Hazelnut」,則每公斤含580微克。

現時本港法例及食品法典委員會均未有訂明3-MCPDE在油脂內的含量標準,不過,JECFA暫定每日最高容許攝入量,是每公斤體重4微克。EFSA則定為每公斤體重2微克。以「泰昌餅家」為例,60公斤體重成人,每日進食308克及154克就會超出建議。

此外,有40款樣本檢出含環氧丙醇(glycidol),含量介乎每公斤3.4至1,900微克。當中「元朗榮華」榮華蛋卷含量最高,每公斤含1,900微克;其次是「御品皇」牛油蛋卷,每公斤含1,700微克;上述的「無印良品」曲奇則每公斤含1,100微克。

食物內的丙烯酰胺(acrylamide)是在高溫加工的過程中產生。有42款檢出丙烯酰胺,含量介乎每公斤32至340微克。當中最高含量為「Sainsbury's Taste the Difference - Quadruple Belgian Chocolate Cookies」,每公斤含340微克;其次是「Marks & Spencer All Butter Cookies with Pistachio Nuts and Almonds」,每公斤含300微克;而「無印良品 」曲奇再次上榜,每公斤含230微克。

JECFA認為,大量進食環氧丙醇及丙烯酰胺,對嬰兒、幼兒、兒童和攝入量偏高的成人,或會增加患癌風險。歐洲委員會已於2018年初就指定食物訂定縮水甘油酯(GE)的最高含量,但現時香港未有法例規管食物中3-MCPDE及GE的含量。消委會指,期望政府可參考外國做法,盡快進行規管。

曲奇餅和甜酥餅大多為甜味,測試又顯示,大部分樣本的糖、鈉、總脂肪、飽和脂肪酸及反式脂肪酸含量偏高。而營養標籤顯示值,亦與測試結果相距較大。在糖含量方面,9款樣本驗出的糖含量高於標示值120%,分別是「甜藝家」、「覓食傳承」、「香港恆香」、「鉅記餅家」、「Panash」、「Blesscuit Bakery」、「Crostini」、「Pacific Coffee」的產品。而「曲奇童話Conte de cookie」標示每100克含7.3克糖,測試結果卻是每100克含22.6克糖。

14款樣本驗出鈉含量高於標示值120%,其中「富豪東方酒店」至尊品味曲奇禮盒—燕麥紅莓曲奇的數值差距達127%。7款樣本驗出飽和脂肪酸含量高於標示值120%,分別是「龍島」、「覓食傳承」、「Jenny Bakery Cookies」、「Border Family Biscuitiers」、「ICookie Follow Your Heart」、「Blesscuit Bakery」、「Furuta」,相差達22.8%至17,050%。其中「ICookie Follow Your Heart」擠花牛油曲奇的營養標籤標示每食用分量的總脂肪為2.54克,但飽和脂肪酸和反式脂肪酸則分別標示為0.01克和0.00克, 估計列印錯誤。

消委會指出,政府有必要重新檢視現行已使用多年的營養標籤法例,並配合推動減少食物中的鈉、糖及反式脂肪酸的行動,讓消費者更容易、有效地獲得重要的營養資訊。消委會亦提供「貼士」,包括購買前查看包裝是否完整,留意食用期限,確保沒有過期;及揀選非預先包裝曲奇和甜酥餅時,應購買自歷史悠久及有口碑的店舖,並留意曲奇和甜酥餅的表面有沒有異樣、變色或異味。