BTS防彈少年團出漫畫認唔到人　柾國出場已死V變殺人犯

「世界彈」BTS防彈少年團又有新搞作，今天（17日）網上推出名為《SAVE ME》（花樣年華）的連載漫畫。講述7位成員柾國、V、Jimin、Jin、RM、Suga和J-Hope高中分開兩年後，各人不同的經歷，希望通過時光倒流，糾正過於的一切失誤和錯誤，找會從前的幸福。不過就有A.R.M.Y（BTS防彈少年團）認為，漫畫中的角色不夠像真，睇到出現「面盲症」。

《SAVE ME》由組合所屬公司BitHit娛樂買有版權，加上漫畫引用BTS防彈少年團專輯「花樣年華三部曲」做主線，粉絲當然非常期待。可是推出第一、二集後，不少粉絲講到認唔到人外，更指幾位主角如Jin、V和柾國等十分相似，越看越混淆。故事講述原來是同學的7位成員，自畢業就沒有再聯絡。從外國回到韓國的Jin一次機會下遇到在油站工作的RM，可是當時並沒有與對方相認。直到Jin再去找對方時，RM已因打人而進入了拘留所。而從RM口中得知，原來兩年間柾國和Suga而分別因跳樓和自焚而死，J-Hope因意外入院，而V和Jimin則下落不明。

《SAVE ME》暫時推出了兩集，另外有包含中文及英文等，共7個版本。（網上圖片）

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就在Jin步出拘留所時，又遇上因殺害父親而被捕的V，令他一時間大受打擊，亦再一次喚起7人從前幸福的時光。突然一把聲音問Jin：「你相信時光倒流就能拯救所有人嗎？」讓他下定決心回到過去，拯救6位朋友。不過一直回到錯誤時間的他，不斷重演朋友不幸的場面，未知Jin最後能否如他所願呢？故事一開始設定就相當狗血，7位成員中已有二人死亡外，變成殺人犯的V更一手鮮血登場。根據原先MV鋪排，最後除了Jin一人其餘6位成員都會相繼死亡。相信粉絲都非常好奇，作者希望通過甚麼劇情向粉絲傳遞「花樣年華」當中的意思。

漫畫化的BTS防彈少年團，幾位成員的確十分相似，難怪粉絲出現「面盲症」。（網上圖片）