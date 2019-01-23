【打擊黃牛】米津玄師台北騷門票炒貴30倍　日本退牛方法值得學習

近年香港出現不少黃牛黨肆虐的新聞，基本上只要表演者有相當的知名度，黃牛黨就會趁機會囤積居奇，利用人力去搜集門票再透過互聯網高價兜售賺取差價，從而出現所謂的「排隊黨」，令不少「真粉絲」被逼要捱炒價入場。由於黃牛黨肆虐，香港法例內《公眾娛樂場所條例》（第172章）中提到有關懲罰的條例在近年不斷地翻熱，當中這項由1950年修訂的$2,000罰款屢次被批過時及無阻嚇作用，致使有關「打擊黃牛」法例的修定成功列入立法會成為議員商討的議題。雖然立法會至今仍未有實質的定案去打擊黃牛，但近日康文署就公布兩項針對黃牛黨和維持秩序的措施，包括不安排於售票處售票，只設網上、流動應用程式及信用卡電話訂購的措施，以及推行「延後取票」方案，即已購票的人士需攜帶購票時使用的相關信用卡於每一場演唱會的演出日期前14天至演出當天取票。

米津玄師。（電視畫面）

米津玄師成最新受害者 囂張黃牛黨：就算燒掉，我也不會原價給你們

因日劇《不自然死因研究所》的主題曲《Lemon》而紅遍全日本的米津玄師，將於3月30日在台北的台大體育館開唱舉行首次海外演出，門票總共3000張，官方劃一定價為$3000新台幣（約$770港幣），結果在門票發售當日被瞬間秒殺。但轉個頭，部分「二手門票」網站即有大量米津玄師的門票轉讓，炒價高達$16,xxx-$18,xxx新台幣（約港幣$4112－$4626），傳聞中更一度炒至$92,000新台幣（約港幣$23,647）的30倍高位！其實觀眾要捱貴飛已是迫於無奈，但其中一個黃牛賣家更貼出一大疊實體票的照片並極度囂張的留言：「我已經回本了，之後就算燒掉，我也不會原價給你們」，令網民情緒更加激烈。

劉德華、鄭中基曾用康文署新措施

鑒於黃牛黨猖獗，鄭中基和劉德華亦曾經採用購票全面網上化的措施，雖然門票依然在短時間內售罄，網上仍然出現「二手」炒價門票，但售票予「真粉絲」的成效明顯比以前有所改善。然而此舉其實亦有不足，因為這就會完全排擠沒有信用卡的觀眾，亦恐怕網上系統保安或監管不足從而被「特制電腦程式」影響公平競爭。

日本打擊黃牛靠潛移默化！

2018年12月4日通過了一條關於「禁止黃牛票轉賣」的法案來保障活動舉辦方權益，違例者最高可被判處罰款一百萬日元（約$70,000港幣）以及監禁1年，較有阻嚇作用。但其實日本人對打擊黃牛黨一向嚴格，大部分售票演出都會採行實名制以及抽選制等制度。另外，不少主辦單位都會有專人去調查黃牛門票的買賣情況，並將所謂的「黃牛飛」強制取消，換句話說，即是買了黃牛飛的客人就算持飛入場仍會被拒諸門外，甚至將場內座位封印，藉此向市民灌輸抵制黃牛黨的概念，不論是買家還是賣家，同屬違法行為。其實台灣天團五月天亦曾經採取這個措施，經證實是不當販賣後，將依購票規則取消同筆訂單其他座位，即取消入場資格，並在官方社交網站公布「取消名單」，以儆效尤。

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