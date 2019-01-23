【皓鑭傳】《延禧》錦繡新劇害吳謹言反害自己　網友取笑：出笨招

萬眾期待由《延禧攻略》班底主演的古裝劇《皓鑭傳》近日播出，果然大受歡迎迎來破百萬點擊流量，在網上引起討論。劇中飾演舞姬的瑤姬（高雨兒飾）看似眼熟，原來她就是《延禧攻略》中與魏瓔珞為敵的錦繡，不約而同地她在該劇中又與李皓鑭（吳謹言飾）為敵，更設局陷害對方可惜最終害人終害己，被廣大網友取笑「蠢鈍如豬」，認真好笑。

《皓鑭傳》播出大受歡迎破百萬點擊流量。（網上圖片）

女人只要一嫉妒起來，可以話天不怕地不怕，就好似《延禧攻略》中的錦繡，從一開始就十分嫉妒魏瓔珞（吳謹言飾）的刺繡功夫甚得人心，就不停設局陷害對方，可惜被對方識破最終害人不甚反而害自己，使自己被責罰眨到辛者庫做奴役，日子過得生不如死。

在《皓鑭傳》中，高雨兒飾演的瑤姬同是因嫉妒而對李皓鑭（吳謹言飾）不滿。皆因一開始瑤姬是呂不偉（聶遠飾）府中的領舞者，可是自從李皓鑭入府後，領舞一位就由她擔任而令瑤姬不滿。為了取回屬於自己一切東西，她就開始設局陷害李皓鑭，借他人之手陷害她偷東西，而且偷的是價值連城的夜明珠，如此一來她敗壞名聲一定被逐出府。但瑤姬實在太意想天開，沒想過夜明珠的香氣久久不離停留身上反而害自己，被發現根本就是「做賊喊賊」最後都都是要向李皓鑭哀求：「你救救我吧！我知道錯了，我真的知道錯了，我不想被遂出府去。」李皓鑭始終覺得她咎由自取難令人原諒。

錦繡設局害魏瓔珞，可是最終害自己。（網上圖片）

瑤姬設局陷害吳謹言，但最終害到自己。（網上圖片）

不少網友都取笑她陷害別人的手法均是蠢鈍如豬笨招一大堆，清朝亦是戰國時期亦是叫她不要再害人，否則害三生三世結果都是一樣「我勸你善良」﹑「你可長點心吧」﹑「盒飯已經熱好了」…認真搞笑。

瑤姬最後認錯求繞。（網上圖片）

吳謹言新劇同高雨兒又是死敵。（網上圖片）