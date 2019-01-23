【GAON 2018】BTS、Wanna One齊缺席　IZ*ONE權恩妃曬長腿賀攞獎

即時娛樂
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韓國音樂頒獎禮「GAON Chart Music Award 2018」今晚（23日）在首爾隆重舉行，由MOMOLAND的Nancy和金鐘國擔任司儀。雖然今次是2018年度最後一個音樂頒獎禮，但兩大男團BTS防彈少年團和Wanna One均告缺席，難免略為失色，幸好TWICE、BLACKPINK、IZ*ONE、(G)I-DLE、iKON、Stray Kids等K-pop偶像撐場下，「GAON Chart Music Award 2018」仍有不少睇頭。

Wanna One和BTS防彈少年團皆缺席今晚頒獎禮。（網上圖片）

「GAON Chart Music Award 2018」首先頒發音源和唱片新人獎，音源新人獎由(G)I-DLE和金夏溫奪得，而IZ*ONE和Stray Kids則獲頒唱片新人獎。(G)I-DLE除了多謝歌迷Neverland的支持外，也感謝六位成員的父母，以及負責設計造型的工作人員；而IZ*ONE日前在日本東京舉行出道Showcase，所以日本田仁美也用日文發表得獎感言：「2019年IZ*ONE會繼續努力， IZ*ONE即將在日本出道，請大家多多支持。」一眾新人獎得主事後齊齊為歌迷表演，其中IZ*ONE隊長權恩妃大跳椅子舞，盡騷白滑長眼，教一眾WIZ*ONE（IZ*ONE歌迷）熱血沸騰。

(G)I-DLE去年成績標青，因而獲頒音源新人獎。（影片截圖）

IZ*ONE的本田仁美用日文發表感言。（網上截圖）

權恩妃向來以身材姣好見稱，今晚她就大曬白滑長腿。（網上截圖）

權恩妃的舞姿可算是相當性感。（網上截圖）

重溫新人獎領獎及表演盛況

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