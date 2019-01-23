【GAON 2018】iKON狂掃三獎　與BTS防彈少年團成大贏家

韓國音樂頒獎禮「GAON Chart Music Award 2018」今晚（23日）在首爾隆重舉行，iKON連掃三個大獎：「年度專輯製作獎」、音源部門「本年度歌手獎」，以及「年度Long-Run音源獎」，與同樣獲三個大獎的BTS防彈少年團成為今晚大贏家，而SEVENTEEN、TWICE和BLACKPINK的Jennie則獲得兩個獎緊隨其後。

對於iKON能成為今晚的大贏家，隊長B.I似乎也始料不及：「要說這麼多次獲獎感言還是第一次…..給大家唱《Love Scenario》得到大家喜愛之前，在每個製作過程都付出了不少努力和捱夜，最終才能給大家唱出這首歌。」iKON更與YG娛樂的製作團隊一同分享獲獎的喜悅。

iKON聯同YG娛樂工作人員一同領取「年度專輯製作獎」。（影片截圖）

B.I笑言從未試過一晚要多次講得獎感受。（影片截圖）

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另外，BTS防彈少年團雖然沒有出席今次頒獎禮，仍獲得兩個唱片部門「本年度歌手獎」，以及「K-pop貢獻獎」。在頒發K-pop貢獻獎前，大會特意播放影片介紹BTS防彈少年團的威水史，又與A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）回顧七位成員RM、J.Hope、Suga 、Jimin、V、Jin和柾國的「金句」，其後大會播放BTS防彈少年團得獎感言，隊長RM對於能夠獲得「K-pop貢獻獎」感到榮幸，又明言日後會繼續為K-pop作貢獻。

BTS防彈少年團未有到場仍橫掃三個大獎。（影片截圖）