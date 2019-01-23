【GAON 2018】TWICE連掃兩獎　與Jennie@BLACKPINK平分女偶像之冠

韓國音樂頒獎禮「GAON Chart Music Award 2018」今晚（23日）在首爾隆重舉行，音源部門「本年度歌手獎」得獎者為：iKON、Roy Kim、BIGBANG、TWICE、臉紅的思春期、BLACKPINK、Red Velvet、任昌丁、IU、Jennie@BLACKPINK。其中，TWICE分別憑《What is Love?》和《Dance the Night Away》連奪4月和7月的「本年度歌手獎」，成績相當驕人！

TWICE連掃兩個歌手獎。（影片截圖）

對於《What is Love?》獲獎，彩瑛感謝所屬公司JYP娛樂創辦人朴軫永為TWICE創作這首人氣歌曲，亦有感謝ONCE（TWICE歌迷）的厚愛，而Sana則表示《Dance the Night Away》是TWICE第一首夏日歌曲，感謝大家對《Dance the Night Away》的喜愛。

BLACKPINK則憑《DDU-DU DDU-DU》獲得6月「本年度歌手獎」。（影片截圖）

11月發表個人單曲的Jennie也獲得「本年度歌手獎」。（影片截圖）

另外，BLACKPINK以《DDU-DU DDU-DU》勇奪6月「本年度歌手獎」，當月BLACKPINK的另一首作品《Forever Young》也位列第二名，可見BLACKPINK在去年6月受到樂迷歡迎；此外，BLACKPINK成員之一Jennie在11月推出的個人單曲《Solo》反應熱烈，也帶摯她獲得當月「本年度歌手獎」。TWICE和Jennie@BLACKPINK直至目前為止已連掃兩獎，兩組女偶像表現可謂平分秋色！

IU未能現身領獎，她事先拍片發表得獎感言。（影片截圖）

一齊睇睇邊個拎咗「本年度歌手獎」！