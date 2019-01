【GAON 2018】TWICE連掃兩獎　與Jennie@BLACKPINK平分女偶像之冠

韓國音樂頒獎禮「GAON Chart Music Award 2018」今晚(23日)在首爾隆重舉行,音源部門「本年度歌手獎」得獎者為:iKON、Roy Kim、BIGBANG、TWICE、臉紅的思春期、BLACKPINK、Red Velvet、任昌丁、IU、Jennie@BLACKPINK。其中,TWICE分別憑《What is Love?》和《Dance the Night Away》連奪4月和7月的「本年度歌手獎」,成績相當驕人!

TWICE連掃兩個歌手獎。(影片截圖)

對於《What is Love?》獲獎,彩瑛感謝所屬公司JYP娛樂創辦人朴軫永為TWICE創作這首人氣歌曲,亦有感謝ONCE(TWICE歌迷)的厚愛,而Sana則表示《Dance the Night Away》是TWICE第一首夏日歌曲,感謝大家對《Dance the Night Away》的喜愛。

BLACKPINK則憑《DDU-DU DDU-DU》獲得6月「本年度歌手獎」。(影片截圖)

11月發表個人單曲的Jennie也獲得「本年度歌手獎」。(影片截圖)

另外,BLACKPINK以《DDU-DU DDU-DU》勇奪6月「本年度歌手獎」,當月BLACKPINK的另一首作品《Forever Young》也位列第二名,可見BLACKPINK在去年6月受到樂迷歡迎;此外,BLACKPINK成員之一Jennie在11月推出的個人單曲《Solo》反應熱烈,也帶摯她獲得當月「本年度歌手獎」。TWICE和Jennie@BLACKPINK直至目前為止已連掃兩獎,兩組女偶像表現可謂平分秋色!

IU未能現身領獎,她事先拍片發表得獎感言。(影片截圖)

