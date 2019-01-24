【臨記悲歌】資深演員劉天俊指臨記不會回家睡：一來一回幾十蚊！

64歲臨時演員劉何志，在凌晨完成無綫劇集《極道怪咖》拍攝後，於尖東海旁長凳入睡，被管理員發現無知覺而報警，救援人員到場證實他已死亡。警方調查後相信劉氏之死無可疑，死因有待驗屍確定。 對於這單新聞，有不少人質疑臨時演員是否過於辛苦，《香港01》找來於行內有資深經驗的劉文俊作訪問，他指臨記極辛苦，而且不會被加人工，因為臨時演員沒有價值。

劉何志於東海旁死亡。(資料圖片)

劉文俊認識死者，亦有跟他工作過，不過並不是相當熟悉。對於臨時演員是否一件很辛苦的工作，他有這個看法：「咁講喇，香港任何工種有咩唔辛苦，不過臨記人工偏低，幫TVB或者其他娛樂公司打工，收最低工資，你知幾多錢喇（現時是34.5港元）。」而臨時演員低人工，好像已經成為了一個常態，劉文俊亦明言不會有公司調高薪酬，他說：「TVB唔會加人工畀呢啲人，佢地覺得無價值，但一套戲無可能全部主角，男一女一無臨記陪襯都唔好睇。其實演員都係咁捱，但係演員價值唔同，辛苦之後可能將來有名氣，可以登台、拍廣告、出騷，樣樣都有錢，臨記冇呢個價值。臨記係好辛苦，不受保障，冇福利，大公司外判咗出去就由我哋自身自滅，呢個人今日用完，可以半個月先再用，因為角色唔啱嘛。」

死者劉何志是一名臨時演員。

劉文俊知道有不少臨時演員是不會回家睡的，他說：「有機會開完夜收1,2點，之後第二組開工係朝早5點，咪搵地方HEA吓。做得呢行又守時好大機會唔返屋企瞓，N車一來一回都幾十蚊，邊有錢呀？有時開7點，要返廠化換衫等演員再上車出發，開7點等於5點半起身返工，5點半有咩車？車資貴又想博多一組，咪愈做愈長時間。」劉文俊指自己當年曾經見過有人一個月做63組，日夜一班，至少開2組一日，9-10個鐘，沒有時間訓覺，只有幾個小時休息。不過現今香港多了好多工種，可以做保安、酒樓、洗碗等，出面的老闆會出錢搶人，但臨時演員從來沒有，要吸引人來做只可以用有明星睇這個理由。

劉文俊在臨時演員界很有名氣，亦是TVB 80年代的著名臨記。（網上圖片）