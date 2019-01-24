《開心速遞》再添食　珍姐宣布加拍至720集：好快過千

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》向來受觀眾同網民喜愛，2018年播出的單集收視最高有29.9點，而一踏入2019年播出的單集收視更有30.5點，TVB特地為劇組舉行祝捷暨團年晚宴來慶祝一下。劇中一眾演員在台上都表現得非常開心，劉丹 (丹爺) 代表大家表示：「希望可以挑戰《真情》嘅記錄，《真情》係1128集，我哋嘅目標係1129集！」他又問台下的珍姐 (無綫電視戲劇製作助理總經理曾勵珍) 是否支持他們突破這個數字，珍姐即做出一個ok的手勢，令他們十分雀躍。

《開心速遞》劇組舉行祝捷暨團年晚宴，當然要影大合照啦。（葉志明攝）

之後珍姐上台致詞時表示：「要向1128邁進，我唔覺得有咩難度。」她又即場宣布加拍該劇集數至720集，並說：「所以好快會過千㗎喇。」她接受訪問時被問到是否拍心口承諾會拍夠1129集，她說：「唔係我拍心口應承，而係佢哋都要努力，係好多方面嘅配合同合作，我自己就梗係希望可以突破到《真情》啦。」至於可會再加入一些演員去刺激劇情，珍姐笑言：「依家已經好刺激喇喎，仲加？套劇有好多條線可以講，有好多發展空間，好有potential可以繼續拍落去。」

珍姐話佢好想《開心速遞》可以拍多過《真情》嘅1128集。（葉志明攝）