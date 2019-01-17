【開心速遞】博士Mandy「畢業」轉組　謝芷倫：會盡快學成歸來！

TVB製作處境劇已經有多年歷史，近年最受歡迎嘅一套，絕對係《愛．回家之開心速遞》，今年元旦收視更衝破30點。由2017年2月開播至今，令多位新演員人氣急升成功入屋。謝芷倫同馬貫東飾演嘅林美香秦博思，成為最受歡迎嘅CP之一，點知喺16號晚播出嘅第495集中，竟然宣布佢哋正式離開劇組，令觀眾們深感不捨。

博香CP一向深受觀眾歡迎。（IG圖片）

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之前劇情講到Mandy為咗幫大小姐頂罪，要喺橙不忍島坐監三個月，當時問過謝芷倫原來因為佢要入其他劇組要短暫離隊。三個月之期剛過，大家正期待博香CP重聚之際，第495集就交代Mandy劇中出獄後，遠赴英國讀法律，而守士亦愛相隨辭職飛往當地陪女友，宣告呢對小情人正式離開《愛回家》啦﹗

第430集交代博士向Mandy求婚。（IG圖片）

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估唔到林美香出獄，就係佢同博士離開《愛‧回家》嘅時候。（IG圖片）

睇返謝芷倫同馬貫東嘅IG，其實最近佢地都各有新工作，謝芷倫先後為兩套電影進行拍攝，而馬貫東亦喺新劇《致所有愛過的人》中，同連詩雅湊成一對。要離開《愛·回家之開心速遞》大家庭，佢地都深感不捨。謝芷倫留言話：「我會盡快學成歸來！我衷心多謝你們每一位的支持。」而馬貫東亦表示：「過往三年《愛·回家》帶給我許多許多，除了寶貴的演藝經驗，還認識到一班好有愛的‘‘家人’’。台前每一位前輩、演員和幕後每一位工作人員的教導、包容、支持和鼓勵令我獲益匪淺，十分感恩。每天努力學習，每天進一少步。今天短暫離開，願在不久的將來會呈現一個更好的馬貫東回來這個家。」

馬貫東於IG留言，感謝劇組及觀眾一直以來嘅支持。（IG截圖）