《開心速遞》Mandy無得回家？ 　大小姐：我都唔知自己仲有無得做

大小姐同送水輝呢一對係《開心速遞》入面最受歡迎嘅CP。（葉志明攝）

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》舉行祝捷暨團年晚宴，劇中最受觀眾同網民喜愛的一對CP，飾演大小姐的林淑敏以及飾演送水輝的許家傑當然都有出席。兩人表示新一年這條感情線的劇情將會繼續發展落去，送水輝將會發𡚒圖強，許家傑說：「佢想拉近同大小姐嘅距離，所以開咗間酒吧做生意。」他還透露會有由楊玉梅飾演的新角色加入，大小姐說：「呢個角色會為送水輝增添一點漣漪。(咁會唔會威脅到大小姐？) 一定唔會威脅到我，我依然係有通告，有工開有得拍，可能係少咗同送水輝嘅場口啫。」對於黎振燁飾演的Jacky介入兩人，林淑敏就說：「佢做得好好，希望我哋三人行一直為觀眾帶嚟娛樂。」

兩人唔止拍劇，連做訪問都好有默契。（葉志明攝）

近日網上有傳飾演大小姐秘書Mandy的謝芷倫被TVB雪藏，對此，林淑敏說：「我無聽過，佢應該係拍緊第二套劇，我有時都會喺公司見到佢。」許家傑補充說：「佢好似係拍緊《法政先鋒》，我都試過之前拍《兄弟》時要離開劇組一段時間。」對於有網民表示擔心Mandy無機會回家了，林淑敏說：「其實我自己都唔知聽日仲有無得做，要睇編劇點寫，又唔知啲觀眾仲鍾唔鍾意我。我哋拍《開心速遞》最想係觀眾鍾意同埋睇得開心，可以一直有得拍落去，咁樣對我嚟講好過出糧。」他們又謂希望朝著突破《真情》集數的目標進發。

《開心速遞》一眾演員齊齊提早食團年飯。（葉志明攝）