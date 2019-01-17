《男朋友》朴寶劍單膝下跪浪漫求婚　宋慧喬曾被逼婚唔肯應承？

韓國人氣韓劇《男朋友》昨天播出第13集，繼續保持平穩收視外，而宋慧喬和朴寶劍繼同床共枕後，關係又再進一步發展。今集講到朴寶劍向女方送上花束，深情告白間接求婚，不過宋慧喬竟然走開拒絕，令到鼓起勇氣的朴寶劍有些少唔開心。

宋慧喬和朴寶劍兩人的關係，已經發展到可以在辦公室內攬攬錫錫。一次婚禮活動結束後，朴寶劍把婚禮的花束送給宋慧喬，大讚手持新娘花束的她漂亮。此時朴寶劍突然單膝下跪說：「就是這樣，就這樣來我的身邊吧。我現在無法想像沒有秀賢（宋慧喬角色名）的時間，都不是屬於我的時間，和我一起長久的生活吧。」間接向女朋友求婚。沒想到宋慧喬之後竟然甜笑著扯開話題，令朴寶劍不開心。

朴寶劍間接向宋慧喬求婚，起初女方卻因自己的過去而拒絕。（影片截圖）

聽到宋慧喬的剖白，朴寶劍邊流眼淚說不在於她的過去。（影片截圖）

+ 15 + 14 + 13

努力不懈的朴寶劍，當然有一直追問宋慧喬逃避的原因。於是曾經歷逼婚又離婚的宋慧喬終於打開心扉，向他解釋：「自從去過振赫（朴寶劍角色名）家後，經常會發夢，夢中我和你幸福地在一起。可是總有東西拉我後腿，我的回憶、我的過去。我也想像過拿著漂亮花束，站在你面前，但我不知道這是否能夠實現的夢…」剖白自己仍未走出逼婚的陰影。兩人講到眼濕濕，於是朴寶劍安慰說並不在乎她的過去，而宋慧喬也終答應會和他長久下去。

另一邊朴寶劍母親希望兩人能夠分開，未知感情會否再一次受到打撃呢？（影片截圖）