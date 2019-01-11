【男朋友】朴寶劍推宋慧喬落床展男友力　3月16日香港舉行見面會

熱播韓劇《男朋友》昨天（10日）播出第12集，講到宋慧喬劇中的前夫與朴寶劍見面，更冤家路窄在同一部門工作，因而意外掀起了「爭女」的戰爭。不過已經向朴寶劍已表明真心的喬妹，當然揀後者。兩人的關係雖然受到指責和反對等，可是依然非常恩愛，今集更進展到同床共枕。

第12集《男朋友》中，兩人共進晚餐後，朴寶劍表示希望到女方的家，做她的「人體安眠藥」。雖然宋慧喬到達後，告訴朴寶劍可以回家，可是在姐姐面前古靈精怪的他，一於直接跳上宋慧喬的床。就在喬妹一直要求朴寶劍離開時，他一手禁喬妹落床，搞笑得來男友力大爆發。最後朴寶劍在床上抱著宋慧喬，更不停拋直線球說，希望能夠每天都這樣睡覺，大撒狗糧。當然兩人沒有任何親熱情節，不過已經睇到一班觀眾心癢癢。

朴寶劍和宋慧喬同床共枕的畫面，果然非常Sweet！（影片截圖）

+ 16 + 15 + 14

朴寶劍在《男朋友》哄得喬妹非常滿意，現實中的他也非常愛錫粉絲。3月16日，朴寶劍將在香港舉行個人粉絲見面會《2019 Park Bo Gum Asia Tour In Hong Kong》，與粉絲作近距離見面。已經兩年多未有到訪香港的朴寶劍，特別準備了親筆簽名海報外，亦安排了與每位現場粉絲進行High Touch的機會。他更透露為了見面會準備了更多粉絲福利，確定每位粉絲都能夠盡興而歸。

朴寶劍將於3月來到香港開見面會，與粉絲作一對一的近距離接觸。