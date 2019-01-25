蕭敬騰IG公開周杰倫「哥中之哥」稱號　周董：是人中之龍的意思？

台灣歌手蕭敬騰與周杰倫老友鬼鬼眾所周知，二人經常在社交網站「放閃」，間中無厘頭的互動更常常讓粉絲捧腹大笑，昨日（25日）蕭敬騰在IG上公開與周杰倫在Whatsapp的搞笑對話內容，卻意外公開了周杰倫的花名－「哥中之哥」。

蕭敬騰說因為剛剛好對話中沒有粗口，所以才夠膽公開！（蕭敬騰IG）

蕭敬騰在IG提到周杰倫一回到台灣就約自己去打波很感動，更指他「感覺已經是歐洲人」，寸他經常和昆凌台灣歐洲兩邊走。周杰倫叫感冒的蕭敬騰「趕快休息、多玩IG」，蕭敬騰馬上以「反白眼」表情符號回敬。蕭敬騰說每次與周杰倫對話都很有趣，經常都很想與網友分享，但因為周杰倫經常「罵髒話」，所以都沒辦法公開。今次終於開post，蕭敬騰解釋：「因為難得你都沒罵髒話！」

蕭敬騰笑稱自己是為了post IG才把周杰倫的名字改做「哥中之哥」，但周杰倫似乎對這個稱號相當滿意！（蕭敬騰IG）

周杰倫在蕭敬騰IG上留言，說自己比較好奇為什麼要取他名字做「哥中之哥」，是不是「人中之龍」的意思，蕭敬騰搞怪解釋：「其實是為了po改的，想知你的本名嗎？」似乎怕蕭敬騰會大爆秘密周杰倫當然即刻阻止：「你先私信我，我先看名字好不好聽，好聽再跟大家說！」

除了是「哥」，亦是蕭敬騰心中的「哥中之哥」，看來周杰倫在他心中的地位相當崇高。其實周杰倫的確是不少人心中的「哥」，日前蕭敬騰在IG說想買一條頸巾，周杰倫留言說「哥買給你」，五月天阿信都馬上留言問周杰倫：「那我也可以嗎哥？」，連43歲的阿信都叫細三年的周杰倫做「哥」，看來這位「哥中之哥」應該沒有人敢不叫他做「哥」了。