臨記收入唔穩定點解咁多人肯捱？　中介負責人：某程度是為了夢想

臨時演員這份工作其實真是一點也不容易，畢竟除了工資低、工時長，甚至連年老臨演亦可能要捱更抵夜，不論風吹雨打都要繼續工作。日前一名64歲臨時演員劉何志在尖沙咀不幸猝死，被發現時睡在一張長凳上，令不少香港人關注臨時演員背後的辛酸。

香港臨時演員中介公司天王影視製作有限公司負責人老三在接受《香港01》電話訪問時表示，現時全行所有臨時演員一律收取最低工資的時薪(根據勞工法例即$34.5），而且不同臨演的工時都不一樣，有長有短，長則十小時、短的話個幾小時都有。面對收入如此不穩定的工作，臨演們的堅持是為了維持自己生計、還是追隨自己的演員夢？他解釋某程度上是為了夢想，但亦要取決於本人的思維：「有啲人好鍾情於某啲公司，就算佢有冇機會做演員都好啦，有啲公司對佢好，就繼續留低幫手囉，據我所知有啲都做咗十幾廿年。」他坦言很少聽他們的辛酸史：「老實講，臨時演員見到我哋唔會訴苦，香港人都係報喜不報憂。」

天王影視製作有限公司負責人老三表示非常非常歡迎自力更生的人開工，不會因為年紀大就不錄取。（圖片由受訪者提供）

64歲臨時演員劉何志與23日早上被發現猝死街頭。（資料圖片）

劉何志這位年老臨演據悉正在拍攝TVB新劇《極道怪咖》，死前都忙著開工，由晚上9時開工直到凌晨4時才收工，誰料就突然在睡夢中離開人世。對於年老臨時演員的工作安排，老三解釋中介公司只幫臨時演員接工作，之後一切的安排就全部由劇組話事，而劇組亦不會體恤老人家而調整工作時間：「一定唔會，係跟劇組㗎，呢樣嘢唔係我可以決定到，劇組唔會為咗年長嘅人而去改動任何嘢，唔會話你60歲就畀你拍兩個鐘放你走，劇組需要完成工作先收工。」對於較為年長的臨時演員會不會較有優待？老三坦言對所有臨時演員一視同仁：「我哋好respect（尊敬）自力更生嘅人，從來都唔理佢哋嘅年紀，只要佢哋肯開工，我哋係無任歡迎。」他笑稱會因應臨演的年紀分配合適的角色：「唔通你搵個六七十歲嘅人跑咩？」

中介公司負責人坦言劇組不會因為臨時演員年紀大而改動任何拍攝日程。（圖片由受訪者提供）

老三表示多年來見過不少臨演因工作受傷的情況：「當我哋發現問題嘅時候，通常會即刻叫佢收工、或者搵人帶佢睇醫生，叫佢休息幾日。當然要佢出聲，大家埋頭埋腦做嘢時，十幾二十人兼顧唔到咁多，但知道就會第一時間停晒啲工作，受傷呢啲嘢係避免唔到，最緊要大家小心啲。」據悉，劉何志這位臨時演員疑因工作過勞不幸去世，中介公司或劇組會否支付賠償金？老三表示無法代相關公司回答：「佢收工之後去邊我哋控制唔到，天氣呢排都忽冷忽熱，如果呢個情況下缺少休息，開咗幾耐工我哋又唔知，我都了解緊。雖然佢唔係幫我哋開工，但如果我哋公司可以幫到啲咩就幫，始終大家都呢一行，幫到就出啲綿力喇。」